Friedrichshafener Projekt #meinHaFN hat Vorbildcharakter

Um positive Beispiele für gelungene Gestaltung und gute Ideen für Innenstädte bekannter zu machen, haben der Handelsverband Deutschland, der Deutsche Städtetag, der Deutsche Städte- und Gemeindebund sowie die Bundesvereinigung für City- und Stadtmarketing Deutschland und CIMA Beratung + Management den bundesweit ersten Best-Practice-Datenpool mit zertifizierten Projekten der Stadtentwicklung gestartet. Mit dabei ist das Friedrichshafener Projekt #meinHaFN. Ermöglicht wird dieses Projekt durch eine Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie.

Das Ziel des Projektes ist der Praxistransfer und Erfahrungsaustausch, heißt es weiter in der Pressemitteilung des Friedrichshafener Stadtmarketings. Denn was den Städten und Zentren in der aktuellen Corona-Situation brauchen, seien schnell umsetzbare, praktische Maßnahmen zur Belebung. Der am 3. Mai erstmals vorgestellte Projektpool „Stadtimpulse“ biete diesen Praxistransfer. Die breit gefächerte, übersichtliche Online-Sammlung gelungener Projekte zu den Themen Innenstadt, Handel und Städtisches Leben setzt laut Pressebericht auf Vorbildcharakter und Transparenz.

In acht Themenclustern aus dem Bereich Stadtentwicklung kann gezielt gesucht, mit Filtermöglichkeiten und Schlagworten eingegrenzt werden. So biete die Plattform einen öffentlich zugänglichen Werkzeugkasten für erfolgreiche (Re-)Vitalisierungs-Maßnahmen in unseren Zentren und unterstützt den Erfahrungsaustausch unter den Akteuren.

Dabei porträtiere „Stadtimpulse“ ausschließlich Beispiele von geprüfter Qualität. Die Auswahl zeigt umgesetzte Projekte, mit denen bereits nachvollziehbare Erfolge verbunden sind. Zur Zertifizierung wurden von den Initiatoren gemeinsam klare Qualitätsstandards entwickelt – diese sind: Innovationscharakter (alternativ: regelmäßig entwickelter Dauerbrenner), messbarer Erfolg und nachhaltige Wirkung, Vorbildfunktion und Übertragbarkeit sowie strategische Einbindung und Partnerschaften.

Die Webseite www.unsere-stadtimpulse.de startete mit zunächst 27 Beispielen, die zur Nachahmung empfohlen werden. Darunter befindet sich auch das Projekt #meinHaFN von Friedrichshafener Stadtmarketing und Stadtforum Friedrichshafen, das eine Plattform für alle Friedrichshafener bietet, die „ihr“ Friedrichshafen mit anderen teilen wollen. Mit dem Hashtag kann jeder zeigen und teilen, was Friedrichshafen für ihn zu etwas Besonderem macht, warum man gerne hier lebt oder welche Menschen hinter den Geschäften und Unternehmen stehen, so das Schreiben weiter.

„Im Fokus steht der identitätsstiftende Ansatz und die niederschwellige Übertragbarkeit des Projekts. Wir rücken Besonderheiten von Friedrichshafen in den Blick und machen die Bürger oder Geschäftsleute zu Botschafterinnen und Botschaftern“, wird Thomas Goldschmidt vom Friedrichshafener Stadtmarketing zitiert. „Es ist toll, dass das Projekt erfolgreich läuft und wir freuen uns, dass es nun auch als Modellprojekt Ideengeber für andere Städte und Gemeinden sein kann“, so Goldschmidt weiter.