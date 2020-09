Friedrichshafener Professorin und Anwältin veröffentlicht Fachbuch

Strategie weiterdenken – Das Drei-Stufen-Modell zur erfolgreichen Unternehmensentscheidung“ lautet der Titel eines gerade erschienenen Buchs von Andreas Beisswenger und Frederike Schwenke. Schwenke ist Professorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Ravensburg. Das Buch zeigt, wie leicht sich komplexe Entscheidungen meistern lassen – mit der Kraft der Ideen, der „Weisheit der vielen“ und der schöpferischen Gestaltungsfähigkeit jedes Einzelnen. Ihr neuer Ansatz der Strategiefindung soll komplexe Entscheidungen handhabbar und nachvollziehbar machen. Er kombiniert rational-analytische Ansätze mit Methoden der Konfliktlösung und neuesten Erkenntnissen der Neurowissenschaft.

Schwenke lehrt Wirtschaftsrecht an der DHBW Ravensburg. Sie ist erfahrene Wirtschaftsmediatorin sowie Lehrbuchautorin, wohnt in Friedrichshafen und arbeitet dort in einer Anwaltskanzlei.