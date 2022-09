Friedrichshafener Orgelherbst startet in der Nikolauskirche

Im September findet immer sonntags um 20 Uhr in der Nikolauskirche der Friedrichshafener Orgelherbst statt. Die Konzertreihe wird vom Kulturbüro und der Katholischen Gesamtkirchengemeinde veranstaltet und ehrt im diesem Jahr den 200. Geburtstag von César Franck. Vier Solistinnen und Solisten aus Deutschland, der Niederlande und Großbritannien werden Werke des Urvaters der französischen Orgelsymphonik sowie anderen Komponisten an der klangschönen Woehl-Orgel interpretieren, heißt es in der Pressemitteilung.

Am 4. September ist es Julia Raasch (Weimar) mit Werken unter anderem von Franck, Widor und Alain. Am 11. September folgt Nikolai Geršak (Friedrichshafen) mit Werken unter anderem von Franck und Bach. Matthias Havinga (Amsterdam) gibt am 18. September unter anderem Werke von Franck und Duruflé zum besten, Martin Baker (London) am 25. September Werke von Franck, de Grigny und Tournemire.