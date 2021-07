Friedrichshafener Kino hilft nach Hochwasserkatastrophe

„Wir sind immer noch schockiert, über die grausamen Hochwasser-Bilder der letzten Tage“, so das Friedrichshafener Kino Cineplex in einer Mitteilung an die Presse.

Um zu helfen, zeigt das Kino am Sonntag, 25. Juli, in Friedrichshafen, Singen und Reutlingen ab 11.30 Uhr den Film „Catweazle“ für fünf Euro und spendet den Ticketertrag an das Deutsche Rote Kreuz, um die betroffenen Gebiete zu unterstützen. Der Film Catweazle mit Otto Waalkes wurde 2020 unter anderem in Stolberg gedreht, das nun vom Hochwasser betroffen ist.