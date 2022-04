Friedrichshafener Kinderhaus Seehasen für gutes Essen ausgezeichnet

Das element-i-Kinderhaus Seehasen in Friedrichshafen ist von der Landesinitiative „Bewusste Kinderernährung (BeKi)“ für eine vorbildliche Ernährungsbildung und Verpflegung mit dem BeKi-Zertifikat ausgezeichnet worden. Das Kinderhaus in der Otto-Lilienthal-Straße ist eines der wenigen Kindertageseinrichtungen im Bodenseekreis, in denen Koch Luyan Bilger kindgerechtes Essen aus regionalen und saisonalen Lebensmitteln frisch vor Ort zubereitet.

Dabei binden die Erzieherinnen und Erzieher im Seehasen die Kinder aktiv und ein und entwickeln stets neue Ideen, um sie kreativ für das Thema Ernährung zu begeistern. Im Frühjahr wird beispielsweise gemeinsam das Hochbeet bepflanzt, gepflegt und im Sommer abgeerntet. Auch in der Zubereitung wird auf die Hilfe der Kleinen gesetzt: So dürfen sie mit pädagogischer Begleitung selbst aktiv werden und unter anderem beim Schneiden helfen, um eigenes Müsli oder Saft herzustellen.

„Schon immer gehören gutes Essen und Trinken in der Gemeinschaft zum Alltag im Kinderhaus“, sagte BeKi-Koordinatorin Irmgard Hofmann vom Landwirtschaftsamt Bodenseekreis, die das Zertifikat des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Anfang April überreichte. Dieses ist ein Qualitätsmerkmal für Kindertageseinrichtungen, die sich in besonderer Weise um eine ausgewogene Ernährung und Ernährungsbildung einsetzen und die Bedeutung nach außen hin sichtbar machen.