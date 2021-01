Friedrichshafener Bau-Ausschuss berät über mögliche Gewerbefläche in Hirschlatt

Die Potenzialfläche für ein Gewerbegebiet in Hirschlatt ist am kommenden Dienstag erneut Thema im Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt (PBU). Der Regionalverband Bodensee Oberschwaben (RVBO) hält an der Ausweisung der 30 Hektar großen Fläche fest, obwohl der Häfler Gemeinderat sich dagegen ausgesprochen hat.

Die Stadtverwaltung ist dabei wie der Regionalverband weiterhin für die Ausweisung der Optionsfläche. Der Regionalverband habe nachvollziehbar dargelegt, dass die Flächenoption bei Hirschlatt als „Vorranggebiet für Industrie und Gewerbe“ im Rahmen der Strategie für die Regionale Gewerbeflächenentwicklung zu den wichtigsten raumbedeutsamen Optionsflächen gehöre und vom RVBO als unverzichtbar angesehen werde, heißt es in der Sitzungsvorlage zum PBU. Die Verwaltung sei unverändert von der Notwendigkeit der Ausweisung von zusätzlichen Gewerbeflächen überzeugt. Der Gemeinderat habe jedoch mehrheitlich entschieden, der Darstellung als Vorrangfläche nicht zuzustimmen. In diesem Sinne werde die Verwaltung den Regionalverband um Herausnahme der Fläche bitten. Im Rahmen der zweiten Offenlegung können derzeit zur Fortschreibung des Regionalplans wieder Eingaben gemacht werden. In dem neuen Plan werden die möglichen Flächen für Gewerbe- und Wohnbau für die nächsten 15 bis 20 Jahre festgelegt.

Der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt wird am Dienstag, 2. Februar, außerdem über den Entwurf des Doppelhaushalts 2021/22 sowie den Entwurf des Stellenplans von Stadt und Zeppelin-Stiftung informiert. In der Sitzung berät der Ausschuss laut Ankündigung außerdem über den Auslobungstext des „städtebaulichen und freiraumplanerischen Ideenwettbewerbs zur Entwicklung des Areals Fallenbrunnen Nordost“. Des Weiteren wird über den Entwurfsbeschluss zum Bebauungsplan Karl-Olga-Park Teilbereich B, Wohnbebauung Ehlersstraße beraten. Die öffentliche Sitzung beginnt um 16 Uhr im Hugo-Eckener-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses.