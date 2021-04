Friedrichshafener „all about automation“ findet im März 2022 statt

Die Messe „all about automation“ in Friedrichshafen wird vom 6. und 7. Juli 2021 auf den 8. und 9. März 2022 verschoben. Das teilt die Messe Friedrichshafen mit. Tanja Waglöhner, Messeleiterin der „all about automation“ und Geschäftsführerin der Easyfairs, erklärt: „Wir sind guter Dinge, dass Regionalmessen im zweiten Halbjahr 2021 mit entsprechenden Schutz- und Hygienekonzepten erfolgreich durchgeführt werden können. Für einen Juli-Termin würden wir jetzt die dafür nötigen Anforderungen und eine Öffnungsperspektive benötigen. Beides liegt leider nicht vor.“

Drei Präsenzmessen stehen im September und Oktober auf dem Messekalender der „all about automation“. Die Buchungssituation sei sowohl für Wetzlar (8. und 9. September 2021) als auch für Chemnitz (22. und 23. September 2021) und Essen (27. und 28 Oktober 2021) sehr gut. Waglöhner: „Aussteller und wir stehen bereit, wieder loszulegen. An manchen Standorten haben wir nur noch wenige Standplätze zur Verfügung. Für viele Anbieter ist es klar: So bald wieder sinnvoll möglich, braucht es den direkten Kontakt mit den Anwendern, das umfassende Erlebnis und die Kontaktqualität einer Präsenzmesse.“

Nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung und Begleitung der Präsenzmessen sind die „all about automation online days“ konzipiert. Diese finden erstmals vom 15. bis 17. Juni 2021 statt. Diese bieten in thematisch strukturierten Online-Sessions prägnante Informationen über Innovationen, Use Cases und Best Practices. Fachredakteure und mit der Messe verbundene Multiplikatoren sorgen für die inhaltliche Kompetenz des Online-Formats. Die Partner-Unternehmen der „aaa online days“ stehen mit kurzen, knackigen und persönlichen Video-Features und dem fachlichen Input in der anschließenden Gesprächsrunde mit ihren Lösungen im Fokus. Für die Teilnehmehmenden ist das Angebot kostenfrei.