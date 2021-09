Friedrichshafen wird zur Hauptstadt des Holzbaus

Der bundesweit zweitgrößte Landesverband der Holzbaubranche führt in diesem Jahr seinen Landesholzbautag in Friedrichshafen am Bodensee durch. Am Freitag, 24. September 2021, werden dazu auf dem Oberen Buchhornplatz 250 Zimmerleute erwartet. Höhepunkt der Veranstaltung am Vormittag wird der Auftritt von Nicole Razavi sein, Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen des Landes Baden-Württemberg. Oberbürgermeister Andreas Brand wird sie zusammen mit Gerd Renz, dem Präsidenten des Landesverbandes Holzbau Baden-Württemberg, begrüßen.

Alle zwei Jahre richtet der Landesverband seinen Landesholzbautag aus, jedes Mal in einer anderen Stadt – in diesem Jahr fiel die Wahl auf Friedrichshafen. Verbandspräsident Gerd Renz erklärt: „Der Bodensee ist eine der schönsten Urlaubsregionen in Süddeutschland und wir freuen uns sehr, den Verbandstag in diesem Jahr in der Zeppelin- und Messestadt Friedrichshafen ausrichten zu dürfen und mit den Innungskollegen aus ganz Baden-Württemberg hier zu feiern.“ Am Abend davor empfängt der neue Erste Bürgermeister Fabian Müller eine Delegation des Landesverbandes im Rathaus.

Am Freitagvormittag kommen dann aus ganz Baden-Württemberg die Holzbau-Unternehmerinnen und -Unternehmer auf dem Oberen Buchhornplatz zusammen. Dem Landesverband gehören rund 1000 Innungsbetriebe an, für den Landesholzbautag haben sich über 250 Teilnehmer/innen angemeldet.

Für die Ministerin hat sich der Verband noch etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Auf der Bühne muss sie ihre handwerklichen Sägekünste unter Beweis stellen. Doch nicht nur sie allein! Nicole Razavi wird zusammen mit dem Präsidenten des Landesverbandes ein Team bilden – und gegen den Oberbürgermeister Andreas Brand und den Obermeister der Innung Bodenseekreis, Christof Hartmann, zum Sägewettbewerb antreten. Mal schauen, wie sich die Ministerin schlagen wird, immerhin ist die studierte Sportwissenschaftlerin Mitglied des Präsidiums des Schwäbischen Turnerbundes.

Mit dem Grußwort des Obermeisters Christof Hartmann endet der öffentliche Teil des Landesholzbautages. Und abends wird dann gefeiert: Das Großhandels-Unternehmen Layer aus Tettnang hat die Zimmerleute in das Dornier-Museum eingeladen, wo man bei dem Auftritt des oberschwäbischen Kabarettisten Uli Boettcher mit Sicherheit einen humorvollen Abend verbringen wird.