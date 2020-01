Friedrichshafen wird zum Mekka für Modellbaufreunde

Das Zeppelin-Museum verwandelt sich vom 7. bis 9. Februar bei „Schienenersatzverkehr - Ein Live-Steam-Event im Zeppelin-Museum“ für ein Wochenende in den Treffpunkt für alle Eisenbahn- und Modellbaufreunde und die, die es werden wollen. Eine derartig hochkarätige Ansammlung von legendären Dampflokomotiven aus Deutschland, Frankreich und den USA in der großen Modellbahn-Spur 1 (Maßstab 1:32) sei nur selten in Aktion zu sehen, schreibt das Museum in einer Pressemitteilung. Persönliche Kontakte machten es möglich, dass diese Highlights der Eisenbahngeschichte mitsamt den passenden Zügen an zwei Tagen im Zeppelin-Museum fahren und Hobby-Modellbaufreunde und Fachleute gleichermaßen begeistern dürften.

Gemeinsam mit privaten Sammlern und Modellbauern, die sonst gerne im stillen Kämmerlein ihre Runden drehen, und den Dampffreunden Friedrichshafen, hat es Jürgen Bleibler geschafft, sehr selten gezeigte Dampfloks ins Museum zu holen. Und das Besondere: Alle 14 gezeigten Fahrzeuge sind sogenannte „Live-Steam-Modelle“, das heißt, sie funktionieren wie ihre Vorbilder als richtige Dampfmaschinen und werden auf einer 84 Quadratmeter großen Anlage in der Zeppelinhalle unter der Teilrekonstruktion der „Hindenburg“ in Bewegung gesetzt. So wird die Zeit der 1930er- und 1940er-Jahre wieder erlebbar, als die Bahnen mit Geschwindigkeit, Luxus und attraktiver Optik versuchten, der Konkurrenz durch Luft- und Straßenverkehr Paroli zu bieten.