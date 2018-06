Friedrichshafen wird ein bisschen rot: Linkes Wahlkreisbüro eröffnet

Seit Freitag gibt es in Friedrichshafen ein Wahlkreisbüro der Partei die Linke. Annette Groth, Bundestagsabgeordnete der Partei im Wahlkreis Bodensee, hatte zur Eröffnung in die neu bezogenen Räume in der Wilhelmstraße 31 eingeladen. „Dieses Büro soll ein linkes Bildungszentrum werden“, sagte sie vor rund 50 versammelten Gästen, darunter Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmann. Zwei Mitarbeiterinnen werden sich um die Wahlkreisarbeit der Abgeordneten kümmern. Zu ihren Steckenpferden gehören unter anderem Asyl- und Flüchtlingspolitik und Arbeitsnehmerrechte. Im Bodenseeraum will sich Groth unter anderem für ein Verbot von Fracking einsetzen und den öffentlichen Nahverkehr verbessern. Ihr Büro soll auch als Veranstaltungsort für Bürger zur Verfügung stehen.