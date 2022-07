So will Friedrichshafen künftig Fußgängern das Leben erleichtern

Die Stadt Friedrichshafen hat sich erfolgreich um die Teilnahme am Landeswettbewerb „Fußverkehrs-Check“ 2022 beworben. Eine Jury unter Vorsitz von Landesverkehrsminister Winfried Hermann erteilte den Zuschlag. Insgesamt haben sich über 50 Kommunen beworben. Nun ist Friedrichshafen eine von 14 weiteren Kommunen in Baden-Württemberg, in der untersucht wird, wie der Fußverkehr optimiert werden kann.

Ein durchgängiges, barrierefreies und attraktives Fußwegenetz sei für Zufußgehende von zentraler Bedeutung, heißt es vonseiten des Landesverkehrsministeriums. Ein schlüssiges Fußverkehrskonzept wiederum sei eine wichtige Voraussetzung für ein solches Netz.

Wir freuen uns, dass wir mit unserer ersten Bewerbung direkt erfolgreich waren

, sagt Erster Bürgermeister Fabian Müller in einer Pressemitteilung der Stadt. „Friedrichshafen setzt auf nachhaltige Mobilität“, so Müller weiter. „Mit dem Fußverkehrs-Check wollen wir den umweltfreundlichen Verkehr weiter erhöhen und noch mehr Barrierefreiheit in der Nordstadt schaffen.“

Das Ziel: Fußverkehr attraktiver und sicherer machen

Bei den Fußverkehrs-Checks bewerten Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit Politik und Verwaltung die Begebenheiten vor Ort. In Workshops und Begehungen werden Konzepte erarbeitet, wie der Fußverkehr optimiert werden kann und Fußwege sicherer und attraktiver gestaltet werden können.

Die Checks sollen den Fußverkehr stärker in das Bewusstsein von Bürgerinnen und Bürgern sowie Politik und Verwaltung rücken und die Entwicklung einer neuen Gehkultur fördern. Unterstützt werden die Kommunen bei der Durchführung durch das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, das zudem die Finanzierung übernimmt.

Mit dem Fußverkehrs-Check Plus erhalten fünf der 15 Teilnehmerkommunen, zusätzlich zum Fußverkehrs-Check eine ausführliche Beratung zu Fußverkehrskonzepten. Ob Friedrichshafen unter diesen fünf Kommunen sein wird, steht noch nicht fest. Für die Erstellung eines solchen Konzeptes stellt das Land ebenfalls Fördermittel bereit.

Untersucht werden die Fußweg-Bedingungen in der nördlichen Innenstadt

Als Untersuchungsgebiet wurde in Friedrichshafen ein Teilbereich der nördlichen Innenstadt ausgewählt. Dieses Gebiet wird regelmäßig von ganz unterschiedlichen Fußgängern wie Quartiersanwohnern, Durchquerenden zwischen nördlichem Stadtbereich und Innenstadt sowie Schülern passiert. Handlungsfelder stellen hier die Barrierefreiheit und Nutzbarkeit, die Schulwegsituation und der Umgang mit Nutzungskonflikten dar.

Im vergangenen Jahr forderte der Kreisseniorenrat mehr Zebrastreifen für Friedrichshafen. Lesen Sie HIER den Artikel von 2021 - mit interaktiver Karte.

Martin Hahn, Landtagsabgeordneter der Grünen für den Bodenseekreis, begrüßt es, dass der Fußverkehrscheck die Verwaltung und Experten mit den Bürgern zusammenbringt. „Die Bürgerinnen und Bürger wissen am besten, welche Ampelschaltung nervt, welche Übergänge für Kinder gefährlich sind und wo die Bordsteinkanten für einen Rollstuhl zu hoch sind. Fußverkehrschecks bieten die Möglichkeit, dieses Wissen zu bündeln und für die Probleme Lösungen im Gesamtpaket zu finden“, so Martin Hahn.