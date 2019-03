Das Frühjahr- und Sommerprogramm der „Jazznights in Friedrichshafen“ bringt einen Querschnitt aus der aktuellen Jazzszene nach Friedrichshafen.

Am Donnerstag, 18. April, schlägt Harald „Fuchsi“ Fuchsloch in der Foodbar Amicus zur Jazzport-Oster Session auf. Als Mann für alle „Felle“ kennzeichnen Freude, Kreativität und viel Humor sein Tun. Indra Rios-Moore singt Jazz, der an der Schnittstelle von Gospel, Pop, American Songs und erdigem Blues verortet ist. Rios-Moore die inzwischen gar als „weiblicher Gregory Porter“ gehandelt wird, tritt am Donnerstag, 2. Mai im Casino Kulturraum auf.

„Swing and Traditional Jazz at its best“ ist das Motto der Dutch Swing College Band, die am Sonntag, 12. Mai, ab 18 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus zu hören sein wird. Die sieben Musiker der aktuellen Besetzung sind laut Veranstalter erstklassige Solisten, spielen mit unglaublicher Dynamik, höchster Präzision und Spielfreude wie aus einem Guss.

Am Montag, 13. Mai, ist im Bahnhof Fischbach die Saxofonistin Candy Dulfer mit der Band Funky Stuff aus Holland zu hören. Funky und sexy begeistert die Jazz-Saxofonistin Fans und Kritiker seit vielen Jahren.

Das Trio Reijseger – Fraanje – Sylla ist am Freitag, 24. Mai, im Kiesel zu hören. Bereits seit Ende der 90er-Jahre tritt Cellist Erst Reijseger mit dem aus dem Senegal stammenden Musiker und Sänger Mola Sylla auf. Mit dem Pianisten Harmen Fraanje vermengt das Trio die perkussive Intensität archaischen Liedguts aus Afrika mit den improvisatorischen Freigängen des europäischen Gegenwartsjazz. „Walking Tip Toe“ steht am Samstag, 25. Mai im Bahnhof Fischbach als Motto über dem Auftritt des New Jazzport Orchestra und Bert Joris. Der belgische Arrangeur und Komponist ist auch ein feinsinniger Trompeter der es versteht Komplexität gezielt zu reduzieren, so dass die Zuhörer die musikalischen Ausflüge stets als organisch wachsenden Fluss erleben.

Seit 17 Jahren gibt es jeden Donnerstag Jazz in Friedrichshafen. Die von Jazzport Friedrichshafen organisierte Konzertreihe feiert am 6. Juni in der Foodbar Amicus mit Christoph Neuhaus und „Groove.Soul. Underground“ feat. Franziska Schuster (Gesang) dieses „Jubiläum“. Inspiriert und gefesselt vom Sound und Geist der 1960er- und 70er-Jahre präsentiert der Stuttgarter Gitarrist Christoph Neuhaus feinste zeitgemäße Groovemusic zwischen Jazz, Soul und Pop.