Das Abschiedsgebet für Maria Bart findet am Donnerstag, 7. November, um 18 Uhr in der Kirche St. Petrus Canisius statt, ebenso das Requiem am Freitag, 8. November, um 13 Uhr. Im Anschluss daran findet die Beerdigung auf dem städtischen Friedhof Friedrichshafen statt.