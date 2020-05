Im Stadtgebiet von Friedrichshafen stehen mehr als 13 000 Bäume. Am häufigsten finden sich Robinien, Ahorne und Linden. Rund 100 Bäume werden pro Jahr von der Stadt gepflanzt, um Bäume zu ersetzen oder als neue zusätzliche Begrünung. Bürger, die sich für eine Baumpatenschaft interessieren, können sich direkt an das Stadtbauamt, Abteilung Stadtgrün und Friedhöfe, wenden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Gegensatz zu Bäumen an natürlichen Standorten in der freien Landschaft, leidet eine Vielzahl der Bäume im Stadtgebiet unter unterschiedlichen Faktoren. Dazu zählen laut Pressetext massiv vitalitätshemmende Einflüsse wie verdichtete Böden, hohe Lufttrockenheit und Wassermangel. Mit einer Baumpatenschaft können Bürger die Entwicklung dieser Bäume unterstützen und so einen wichtigen Beitrag zum Erhalt und zur Pflege des Baumbestands leisten.

Im Straßenbereich heißt der offene Bodenbereich rund um den Baum Baumscheibe. Wer Baumpate ist, hat die Möglichkeit, diese Fläche nach den eigenen Vorstellungen zu bepflanzen und dort ein kleines Gärtchen anzulegen. Eine Baumpatenschaft sei eine verantwortungsvolle Aufgabe, schreibt die Stadtverwaltung. Neben der Bepflanzung kümmert sich der Pate darum, dass die Baumscheibe sauber ist und der Baum besonders dann, wenn es anhaltend trocken und sehr warm ist, mit ausreichend Wasser versorgt ist. Dazu muss der Boden zur besseren Aufnahme von Wasser und Nährstoffen aufgelockert und gegebenenfalls von Unkraut befreit werden. Dabei ist es nicht gestattet, chemische Unkrautvernichter einzusetzen.

Über die Pflege einer Baumscheibe durch einen Baumpaten werden die städtischen Baubetriebe informiert, sodass diese die Baumscheibe bei den Pflegegängen auslassen. Einige Arbeiten übernimmt jedoch auch weiterhin ausschließlich die Stadt, heißt es. Dazu zählen die jährliche Baumkontrolle der Vitalität und Standsicherheit sowie die sachgemäße Pflege des Baumbestandes einschließlich der Düngung. Auch der Gehölzschnitt und die Gewährleistung der Verkehrssicherheit und, wenn erforderlich, die fachgerechte Behandlung der Bäume bei Schäden und Krankheiten werden weiterhin von der Stadt übernommen.

Damit es in der Baumscheibe vom Frühjahr bis in den Spätsommer bunt blüht, gibt es eine stadteigene Blühmischung. Die Häfler Mischung besteht zu 90 Prozent aus Wildblumen und zu zehn Prozent aus Untergräsern – alles heimische Pflanzen, die typisch für den Friedrichshafener Raum sind, schreibt die Stadtverwaltung. Die Ansprüche von Wildbienen und Schmetterlingen wurden bei der Zusammenstellung der Mischung besonders berücksichtigt. Die Häfler Mischung kann über die Stadt Friedrichshafen angefragt werden.

„Mit Ihrem Engagement unterstützen Sie den wertvollen Baumbestand in unserer Stadt und leisten einen aktiven Beitrag dazu, dass die Artenvielfalt erhalten bleibt“, wird der Erste Bürgermeister Stefan Köhler zitiert. Blühende Baumrabatten mit einer vielfältigen Pflanzenauswahl fördern laut Pressetext die Artenvielfalt. Zudem entstehen für zahlreiche Tierarten ein zusätzlicher Lebensraum und eine Nahrungsquelle. Die Blühinseln machen die Straßen in Friedrichshafen attraktiver und erhöhen so die Lebensqualität für die Menschen. „Durch eine Baumpatenschaft übernehmen Sie Verantwortung für das Häfler Stadtbild und helfen mit, das Stadtklima zu verbessern“, sagt Köhler. Wer eine Baumpatenschaft übernimmt, bekommt als Anerkennung eine Urkunde sowie eine wetterfeste Tafel für die Baumscheibe. Die Tafel weise darauf hin, wer die Patenschaft übernommen hat und fördere so den respektvollen Umgang mit der Fläche, heißt es in der Pressemitteilung.

Für Baumpatenschaften eignen sich besonders die Flächen um Jungbäume mit einer Mindestgröße von sechs Quadratmetern. Die Baumpatenschaft ist kostenlos, unbefristet und kann jederzeit zurückgegeben werden.