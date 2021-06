Friedrichshafen stellt in naher Zukunft Betrieb der städtischen Testzentren ein

In Friedrichshafen gibt es gegenwärtig insgesamt 15 Testzentren, die von privaten Anbietern betrieben werden. Weitere seien angekündigt. Die Stadt plane daher, die beiden eigenen städtischen Testzentren schrittweise „zurückzufahren“, wie sie in einer Pressemitteilung schreibt.

Ab Ende Juni wird Angebot zurückgefahren

„Zu Beginn gab es in Stadt und Region kaum andere Testmöglichkeiten, das hat sich nun deutlich geändert“, sagt Bürgermeister Dieter Stauber. Die Stadt werde daher das Testzentrum in der Alten Festhalle voraussichtlich bis Ende Juni, das Testzentrum Innenstadt in der Eugen-Bolz-Straße bis Ende Juli betreiben. „Ab Juli steht dann die Alte Festhalle wieder dem Schul- und Vereinssport zur Verfügung, im August wird in die Innenstadt-Räume wieder ein Briefwahl-Zentrum einziehen.“

Seit 18. März wurden in den städtischen Zentren 32 340 Schnelltests abgenommen, davon waren 46 positiv. In der Woche vom 31. Mai bis 5. Juni wurden 4 925 Schnelltests ausgewertet, darunter waren zwei positiv.