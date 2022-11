Friedrichshafen: Schäferhund beißt Mädchen – Herrchen macht sich aus dem Staub

Ein Schäferhund hat laut Polizeibericht am Samstagmorgen gegen 10 Uhr ein siebenjähriges Mädchen in der Hauptstraße 21, vor einer Bäckerei, von in den Arm gebissen. Der Schäferhund war zu diesem Zeitpunkt vor der Bäckerei angeleint, während sein Herrchen in der Bäckerei beim Einkaufen war. Als die Mutter des Mädchens den Hundehalter auf den Vorfall ansprach, zeigte sich dieser uneinsichtig und verließ die Bäckerei ohne sich weiter um den Vorfall zu kümmern. Das Mädchen wurde durch den Hundebiss nur leicht verletzt. Sollte der uneinsichtige Hundehalter ermittelt werden, erwartet ihn eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.