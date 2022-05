Friedrichshafen radelt für ein besseres Klima

Der Startschuss für das Stadtradeln fällt am Samstag, 18. Juni. Häflerinnen und Häfler haben dann 21 Tage Zeit, im Alltag möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen und so ein Zeichen für nachhaltige Mobilität zu setzen. Unternehmen, Schulen, Vereine und Freundeskreise können sich in Teams gegenseitig zum „Kilometersammeln“ herausfordern.

Eröffnet wird das Stadtradeln am Samstag, 18. Juni, mit einer Sternfahrt zur Eröffnungsveranstaltung auf dem Schlemmermarkt auf dem Adenauerplatz. Dort erwartet die Radlerinnen und Radler sowie Besucher des Schlemmermarktes ein vielfältiges Programm von 9 bis 15 Uhr. Mit dabei ist Wettkönig und Weltrekord-Halter Daniel Rall.

Egal, ob auf dem Weg zur Arbeit fährt oder bei privaten Radtouren: Überall können Radler vom 18. Juni bis 8. Juli Kilometer mit dem Rad oder E-Bike für Friedrichshafen sammeln. Eine Anmeldung unter www.stadtradeln.de/friedrichshafen ist ab sofort möglich.

„Machen Sie mit, fahren Sie alleine oder bilden oder suchen Sie sich ein Team und radeln Sie los, damit wir gemeinsam aktiv ein Zeichen für mehr Klimaschutz und Radverkehrsförderung setzen.“, so Erster Bürgermeister Fabian Müller. „Jede Person und jeder Kilometer zählt.“

Das „Stadtradeln“ ist Beitrag zum Klimaschutz. Gleichzeitig sollen die Menschen von den Vorteilen des Fahrrads als günstiges, flexibles und schnelles Verkehrsmittel nicht nur für Ausflüge, sondern auch im Alltag überzeugt werden.

Wichtig ist, dass sich alle. die mitmachen wollten, übers Internet registriert. Radler können einem virtuellen Team beitreten oder eine eigene Mannschaft gründen. Wer will, kann aber auch als Einzelperson, die geradelten Kilometer erfassen. Die geradelten Kilometer müssen die Radler im Online-Radelkalender unter www.stadtradeln.de oder über die Stadtradeln-App eintragen.

Wer sich nicht online registrieren und auch den Online-Kalender nicht nutzen möchte, kann den Erfassungsbogen ausdrucken, ausfüllen und ihn an Stefan Valentin, Stadtbauamt, Charlottenstraße, 88045 Friedrichshafen, bis spätestens 7. Juli 2022 senden.

Für alle registrierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt es ab dem 8. Juli eine siebentägige Nachtragefrist, teilt die Stadt mit. Danach sind keine Einträge mehr möglich und geradelte Kilometer verloren. Zugelassen sind alle Fahrräder, die im Sinne der Straßenverkehrsordnung als Fahrräder gelten, also auch Pedelecs bis 250 Watt.

Die besten Teams aus dem gesamten Bodenseekreis, also auch alle Teams die für Friedrichshafen starten, werden mit interessanten Preisen für ihre Leistungen belohnt.