Friedrichshafen pflanzt jede Menge Bäume und Sträuche

Die Stadt Friedrichshafen hat im Frühjahr rund 40 Bäume und zahlreiche Sträucher im Stadtgebiet gepflanzt. Damit erhöht sich die Zahl der Bäume auf den städtischen Grünflächen und dem Straßenbegleitgrün auf rund 14500 Bäume, teilt die Verwaltung mit. Hinzukommen noch 3000 Bäume an der B 31-neu-Anschlussstelle Fischbach.

„Bäume und Grün in der Stadt ist in Zeiten des Klimawandels von fundamentaler Bedeutung. Mit jedem Baum wird die Stadt ein Stück grüner. Dieser Aufgabe müssen wir in Zukunft noch mehr Raum, Mittel und Aufmerksamkeit widmen“, erklärt Erster Bürgermeister Stefan Köhler.

Im Zuge des Neubaus der B 31 an der Anschlussstelle Fischbach wurde eine rund 1,5 Hektar große städtischen Fläche vorbereitet. Die Mitarbeiter der Abteilung Stadtgrün und Friedhöfe des Stadtbauamtes pflanzten dort dann auf rund 9000 Quadratmeter mehr als 3000 heimische und standortgerechte Jungbäume.

„Der Ortseingang von Fischbach soll üppig grün werden, einen wesentlichen Beitrag zur Klimafolgen-Anpassung liefern, die Biodiversität steigern und dadurch auch einem wertvollen Baustein zur Biotopvernetzung liefern“, erklärt Wolfgang Kübler, Leiter des Stadtbauamtes.

In den eher feucht-nassen Bereichen stehen Erlen, Birken Stieleichen, Traubenkirschen und Bergahorne. Auf den trockenen Bereichen wurden Traubeneichen, Hain- und Rotbuchen, Vogelkirschen, Elsbeeren, Kiefern sowie der letztjährige Baum des Jahres, die Flatterulme gepflanzt. An den Rändern stehen kleinere Baumarten und Sträucher, die den Übergang zu den artenreichen Wiesen bilden. Zu einem späteren Zeitpunkt werden noch die Ansaaten mit der eigens für Friedrichshafen zusammengestellten „Häfler Mischung“ angesät.

„Es ist unsere Aufgabe, wo immer es möglich ist, Arten- und Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Das ist mit der Pflanzung an der Anschlussstelle Fischbach gelungen. Damit machen wir Friedrichshafen Stück für Stück fit für die Zukunft. Gerne gehen wir dabei mit gutem Beispiel voran“, sagt Wolfgang Kübler, Leiter des Stadtbauamtes.

Seit diesem Jahr haben Bürger die Möglichkeit, sich als Baumpaten aktiv um Bäume in der Stadt zu kümmern. Wer Interesse hat, eine Baumpatenschaft zu übernehmen, kann sich bei der Abteilung Stadtgrün und Friedhöfe im Stadtbauamt melden. Aufgabe der Paten ist es, sich um einen Baum zu kümmern und ihn zu gießen. Wer möchte, kann die Baumscheibe (der Bereich unterhalb des Baumes) gestalten, das Wohnumfeld schöner machen und gleichzeitig den Baum vor der Haustüre pflegen.