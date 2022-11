Friedrichshafen: Neue lokale Initiative fordert Klimaneutralität bis 2035

Die Stadt bis spätestens 2035 klimaneutral zu machen, das ist das Ziel von Friedrichshafen Zero. Das Lokalteam der Klimaschutzorganisation German Zero soll sich in den nächsten Wochen und Monaten zusammenfinden. In einem ersten Pressegespräch verraten die Initiatoren Leon Beck und Marian Riederle, wie sie Unterstützer finden wollen und welche Vorhaben auf dem Plan stehen.

Klimaschutz hat sich in den vergangenen Jahren zu einem überparteilichen Thema entwickelt, findet Leon Beck und führt aus: Um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, müsse Deutschland bis 2035 klimaneutral werden. Auf Bundesebene hat German Zero dazu bereits einen umfassenden Gesetzestext entworfen, der den Parteien im Bundestag vorliegt.

Klimaschutz muss auch in Gemeinden stattfinden

Die Arbeit der Lokalteams wie Friedrichshafen Zero besteht vor allem darin, klimaschützende Maßnahmen in den Gemeinden und Dörfern einzuführen. Zunächst wolle man dazu einen Gemeinderatsbeschluss erwirken, der die Erstellung eines Plans für ein klimaneutrales Friedrichshafen festlegt. Die Stadt verfolge zwar bereits das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu sein, doch Friedrichshafen Zero setzt auf einen strafferen Zeitplan. „Wir wollen lieber agieren als reagieren“, erklärt Leon Beck.

Friedrichshafen Zero soll dabei eine Initiative für jedermann sein. „Wir wollen alle Menschen ansprechen – auch die, die sich von anderen Organisationen wie Fridays for Future nicht abgeholt fühlen“, erklärt Marian Riederle. Ihnen sei bewusst, dass der Handlungsspielraum für Kommunen beim Klimaschutz beschränkt sei.

„Die Maßnahmen müssen von Bürgerinnen und Bürgern mitgetragen und umgesetzt werden.“ Außerdem verfolge man ein umfassenderes Konzept als beispielsweise der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) oder der Naturschutzbund (NABU).

Kennenlerntermin im November

In Konstanz habe das Lokalteam bereits die Phase erreicht, in der geplante Maßnahmen auch umgesetzt werden. Bis das in Friedrichshafen soweit ist, wird es aber noch einige Zeit dauern. Bevor ein Gemeinderatsbeschluss angestrebt werden kann, muss sich zunächst ein Lokalteam aus interessierten Bürgerinnen und Bürgern zusammenfinden. Dazu findet am Dienstag, 29. November, online ein erstes „Teamfindungsevent“ statt. Interessierte können sich unter dem Link https://germanzero.de/events/218 anmelden.