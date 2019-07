Friedrichshafen nach dem Krieg: Leben in Trümmern

Mit den Bombardierungen aus der Luft seit dem 21. Juni 1943 verschärfte sich die Lage der Zivilbevölkerung in Friedrichshafen dramatisch. Hauptschadensgebiete nach dem ersten Luftangriff waren das Zeppelindorf, Wohngebiete an der Hochstraße, die Aistegstraße und Allmannsweiler. Während offizielle Stellen angaben, es seien 44 Einwohner ums Leben gekommen, verzeichnet das Sterberegister der Stadt nur 17 Personen – die genaue Aufarbeitung der tatsächlichen Opferzahlen gestaltet sich bis in die Gegenwart hinein schwierig. Spätestens der im Herbst 1943 erfolgte zweite Nachtangriff der RAF verdeutlichte, dass der Luftkrieg in der Zeppelinstadt angekommen war und dass die Vorkehrungen zum Schutz in keiner Weise dem Geschehen gewachsen waren.

So war kaum Material zur Behebung auch nur der schwersten Schäden vorhanden, auch die Arbeitsleistung für Aufräumarbeiten stand nicht zur Verfügung. Nach dem Angriff vom 28. April 1944 erfolgte die Evakuierung großer Teile der Bevölkerung, vor allem der Familien mit Kindern. Ganze Schulklassen wurden ins weitere Umland verlegt, z. B. nach Bad Buchau. Der Notfallplan der öffentlichen Verwaltung, das Rathaus in das Mörikehaus des Paulinenstifts umzuziehen, scheiterte daran, dass sowohl das Rathaus als auch das Stift beim selben Luftangriff vom 28. April zerstört wurden.

Das Kreisparteihaus an der Charlottenstraße war schwer getroffen, die Verwaltung musste in die wenigen noch funktionsfähigen Schulräume ausweichen. Eine Stellungnahme der Stadtverwaltung Friedrichshafens vom 19. Juli 1944 zur Vorbereitung des Wiederaufbaus hielt fest, dass es derzeit zu wenig Personal für Planungen solcher Art gebe. Der folgende Tag mit einem der schwersten Luftangriffe durch die US-Amerikaner gab gewissermaßen eine ironische Antwort auf solche zaghaften Bemühungen. Ein überliefertes Rechnungsbuch über die Behebung von Fliegerschäden ab März 1944 weist einen erheblichen Anstieg nach dem 20. Juli dieses Jahres für Glas- und Maurerarbeiten aus.

Zu wenig Luftschutzräume

Im November 1944 gab es lediglich für 1538 Personen Unterstellmöglichkeiten in öffentlichen Luftschutzräumen, alles andere war der Privatinitiative überlassen. Für den zivilen Luftschutz stand kein geeignetes Material zur Verfügung: keine Wasserpumpen, kein Zement, nur Holzbohlen. Faktisch wurde der Anspruch, die Bevölkerung zu schützen, aufgegeben. Einer der wenigen realisierten Tiefstollen, der Hallberger Stollen, fiel vor allem dadurch auf, dass er bis in die 1980er Jahre hinein den Wiederaufbau durch Erdeinbrüche auf Grundstücken im Bereich der Zeppelinstraße behinderte. Beim Stollenbau kamen übrigens im Herbst 1944 viele italienische Kriegsgefangene zum Einsatz.

Die Bevölkerung ging von rund 25 000 im Jahr 1943 auf rund 8000 Personen zurück, das ist nur eine grobe Annäherungszahl. Nach der Übergabe der Stadt an die Franzosen am 29. April 1945 fehlte es weiterhin an allem, der Mangel verschärfte sich noch durch die Anwesenheit der Besatzungsmacht, die Zwangsbewirtschaftung dauerte fort. Immerhin funktionierte der Zugverkehr wieder ab August 1945: eine Vielzahl durchreisender verwundeter Soldaten, Kriegsgefangener, Flüchtlinge und Evakuierter mussten in Notquartieren und Verpflegungsstellen betreut werden. Einem Zeitzeugen zufolge übernachteten bis Juli 1945 rund 14 000 Personen in solchen Quartieren. Die Bevölkerung versorgte sich selbst, wo immer es ging, oder musste im Umland „hamstern“ gehen. Hilfe kam aus der Schweiz durch Schulspeisungen und „Kinderschiffe“. So wurden 1946 und 1947 bei der legendär gewordenen Schweizerkinderaktion zahlreiche Kinder aus Friedrichshafen und Langenargen für einen Tag zu Gastfamilien in die Schweiz eingeladen.

Entrümpelung erst 1947

Offenbar ist nicht die gesamte öffentliche Infrastruktur für längere Zeit zusammengebrochen. Das Gaswerk war ab Juli 1945 intakt. Bis zum planmäßigen Wiederaufbau dauerte es indes einige Jahre: Die Enttrümmerung begann erst 1947 und wurde intensiv 1948 mit einer privaten Trümmerverwertungsanlage der Baufirma Rostan am hinteren Hafen aufgenommen. Der nicht verwertbare Schutt verlängerte die Seestraße nach Osten. In der Altstadt herrschte bis in die frühen 1950er Jahre ein Bauverbot wegen grundsätzlicher Neuplanung; nur Behelfsbauten waren geduldet.

Teile der zerstörten Stadt blieben jahrelang als unveränderte Trümmerlandschaft liegen. Eine Vielzahl an Behelfsbauten entstand ab 1944 mit zum Teil primitivsten Mitteln: Wohn-, Geschäftsräume, öffentliche Einrichtungen. Der Salzstadel wurde erst in den frühen 1970er Jahren aus dem Zustand des Provisoriums entlassen, als das Kreissparkassengebäude dort seinen Platz fand. Das in der Bevölkerung wohl bekannteste bauliche Provisorium war die Volksbank-Baracke als Anlaufstelle bei der Währungsreform Juni 1948 auf dem südlichen Kirchplatz. Erste Wiederaufbauprojekte waren 1946 die großen Kirchen. Der Wiederbeginn des Schulunterrichts erfolgte unter den Bedingungen von Hunger und Kälte. So mussten Schüler Brennmaterial ins Klassenzimmer mitbringen.

Die französische Besatzung prägte nach Kriegsende für mehrere Jahre den Alltag, bis 1949 galt das Besatzungsstatut. Wohnraumfrage, Freizügigkeit, Arbeitsmöglichkeiten, Kulturleben, alles hing an Fremdentscheidungen. Bürgermeister August Bertsch, notgedrungen als Erfüllungsgehilfe der Besatzungsmacht agierend, resignierte im Frühjahr 1946. Die Einheimischen wurden aus den meisten verbliebenen intakten Wohnungen vertrieben. Zwangsbelegungen von Wohnraum waren die Regel, vor allem erfolgten sie bei ehemaligen Parteigenossen.

Die öffentliche Verwaltung war in jeder Hinsicht gehandicapt. So musste ein einziger Bediensteter der Stadtverwaltung innerhalb eines Jahres rund 1000 Wohnraumschadensgutachten erstellen, immerhin hatte er als Fortbewegungsmittel ein Fahrrad zur Verfügung. Mit gewissem Recht kann man daher für die Zeit von 1945 bis 1949 von einer „provisorischen Stadt“ sprechen. Auch die Kultur lag in Trümmern: Zeitzeugen berichten, dass aus dem zerstörten Bodenseemuseum noch lange Zeit mehr oder weniger beschädigte Objekte geborgen wurden: so war die historische Münzsammlung zu Metallklumpen zusammengeschmolzen.

Bau der Festhalle

Die erste Kulturwoche der Stadt Friedrichshafen 1948 fand noch in einer Trümmerlandschaft statt. Erst 1949 kam es zur Errichtung einer provisorischen Festhalle an der Scheffelstraße, die bis 1985, dem Eröffnungsjahr des Graf-Zeppelin-Hauses, wichtigste Versammlungsstätte für Großveranstaltungen der Stadt geblieben ist. Lebensmittelmarken aufgrund der schlechten Versorgungslage gab es übrigens noch bis ins Frühjahr 1950.