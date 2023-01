Friedrichshafen: Land berichtet von Novum bei Schadstoffgrenzwerten 2022

Kurz nach dem Jahreswechsel vermeldet das Verkehrsministerium Baden-Württemberg erfreuliche Zahlen in Sachen Luftverschmutzung. In Friedrichshafen konnten im vergangenen Jahr 2022 die Schadstoffgrenzwerte eingehalten werden - wie auch im Rest des Landes.

Bei den erfassten Schadstoffwerten handelt es sich um Stickstoffdioxid und den sogenannten Feinstaub PM10. „Weniger Schadstoffe sind gut für die Gesundheit“, heißt es vom Verkehrsministerium. Der Grenzwert für Stickstoffdioxid liegt bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittel. Friedrichshafen konnte diesen Wert im vergangenen Jahr einhalten. Zur Einordnung: Am Donnerstag um 10 Uhr lag die Stickstoffdioxidkonzentration an der Häfler Messstation der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg bei 16 Mikrogramm pro Kubikmeter.

2022 bringt ein Novum mit sich

Für die Konzentration von Feinstaub PM10 in Friedrichshafen liegen in der Mitteilung des Ministeriums keine Werte vor. Allerdings heißt es, dass der Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter im Tagesmittel bereits seit 2018 landesweit eingehalten wird. Dass an allen Messstationen des Landes die Grenzwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub PM10 eingehalten werden, sei hingegen ein Novum. Den Grund für die verbesserte Luftqualität sieht das Verkehrsministerium auch darin, dass Menschen vermehrt vom Auto auf Bus, Bahn oder Fahrrad umsteigen.