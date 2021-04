Friedrichshafen lädt zur Sommer-IBO

Aus der Frühjahrsmesse soll die Sommer-IBO werden. „Sommer. Sonne. IBO. Der neue Slogan der Verbrauchermesse weckt dieses Jahr Frühlingsgefühle im Sommer“, schreibt die Messe Friedrichshafen GmbH und kündigt damit an, dass sich der ursprüngliche IBO-Termin von März auf den 8. bis 11. Juli verschiebt.

Diese Ausgabe im Juli soll kompakter und in abgespeckter Form an den Start gehen. Genuss, Erlebnis, Emotion sowie Einkaufsvergnügen im Freigelände und in den Messehallen stehen auf dem Programm. Zum speziellen fachlichen Angebot der Sommer-IBO gehören auch die Themen Garten, Urlaub und Bauen.

Projektleiter Rolf Hofer freut sich bereits über die gute Resonanz nach der langen Messepause. Er verzeichnet bisher fast 200 Anmeldungen und ist zuversichtlich, dass die Zusagen noch weiter zunehmen werden. Dabei beobachten viele Unternehmen sehr genau die derzeitige Entwicklung und gehen mit vorsichtigem Optimismus an die Planung.

In den Gesprächen mit Ausstellern sei immer wieder zu hören, dass die Messeteilnahme und die Hoffnung auf Kaufkraft und Kauflust der Kunden absolut im Fokus stehe, viele Unternehmen wollen unbedingt auf der IBO präsent sein. Die Sommer-IBO bildet zwar nicht das gewohnte komplette Spektrum der Frühjahrsmesse ab, das Einkaufserlebnis soll dennoch nicht zu kurz kommen.

Schwestermessen sind am Start

In Teilen wird das Angebot der Schwestermessen Urlaub Freizeit Reisen, Garten & Ambiente und Neues Bauen zu sehen sein. Draußen und drinnen wird die Veranstaltung von Donnerstag, 8. bis Sonntag, 11. Juli eine umfangreiche und attraktive Mischung aus Produktangeboten, Unterhaltung und Erlebnis präsentieren.

Begleitet von einem ausgeklügelten und bewährten Schutz- und Hygienekonzept, das bereits bei der Interboot im September 2020 mit großem Erfolg eingesetzt worden und bei Ausstellern und Besuchern auf eine hohe Akzeptanz gestoßen sei.