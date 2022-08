Friedrichshafen kommt in Mode

Ravensburg ist schöner. Konstanz sowieso. Derartige Kommentare sind durchaus öfters zu hören. Als Einkaufsstadt hat Friedrichshafen nicht den besten Ruf. Bis jetzt. Denn das Bodensee-Outlet bringt Bewegung in die Stadt.

Die Menschen, die wegen der Aussicht auf See und vergünstigte Markenkleidung kommen, werden sich nicht nur in den Outlet-Läden am Romanshorner Platz umschauen, sondern auch durch Friedrich-, Wilhelm-, Goldschmied- oder Karlstraße bummeln. Die Eigentümer investieren Millionen in ihr Kaufhaus, das übrigens nur schöner werden kann – und damit in den Handelsstandort Friedrichshafen. Dass dadurch der einzige Lebensmittelhändler der Innenstadt bleibt, ist mindestens genauso wertvoll.

HIER geht's zum Artikel

Promi-Faktor und grüner Anstrich

Und dann hat das Projekt auch noch einen Promi-Faktor, weil Felix Neureuther beteiligt ist. Bei aller Sympathie für den Ex-Skirennläufer nicht zu vergessen: Sein Vorschlag, eine Photovoltaik-Anlage zu installieren, sorgt für den grünen Anstrich, der in Zeiten wie diesen obligatorisch ist. In der Gesamtbetrachtung kann das eigentlich nur bedeuten: Friedrichshafen kommt schon bald in Mode.