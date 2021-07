Friedrichshafen ist Deutschlands familienfreundlichstes See-Reiseziel

Der Gewinner steht fest: Das familienfreundlichste See-Reiseziel in Deutschland ist mit 30 Prozent der Stimmen Friedrichshafen am Bodensee, wie FeWo-direkt mitteilt. Entschieden haben dies über 5700 Familien aus ganz Deutschland, die über einen Zeitraum von zwei Wochen für ihre Favoriten gestimmt hatten.

„Es ehrt uns sehr, eine solche Zustimmung von so vielen Familien zu erhalten. Das Abstimmungsergebnis zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“, sagt Melanie Raßmann, Leiterin der Tourist-Information Friedrichshafen. Schon seit vielen Jahren ist die Ortschaft Ailingen Preisträger im Wettbewerb „familien-ferien“ in Baden-Württemberg. Im vergangenen Jahr haben sich die beiden Tourist-Informationen Friedrichshafen und Ailingen mit dem Zeppelin Museum und den Häfler Bädern zusammengeschlossen, um sich gemeinsam für die Stadt Friedrichshafen zu bewerben. Überlingen, Immenstaad und Kressbronn sind weitere Bodenseeorte, die mit diesem Prädikat ausgezeichnet wurden. „Das Friedrichshafen nun ein Teil dieser Gemeinschaft ist, freut uns sehr“, sagt Melanie Raßmann.

Die Abstimmung wurde von FeWo-direkt, seit mehr als 20 Jahren ein Experte für Familienurlaub im Ferienhaus, mit dem Ziel ins Leben gerufen, den lokalen Tourismus zu unterstützen und den Destinationen Anerkennung zu zollen, die sich dafür einsetzen, dass Eltern und Kinder ihre wertvolle gemeinsame Zeit genießen können.

Großen Wert legen Familien demnach auf ein gutes Angebot am und auf dem Wasser: Saubere Sanitäreinrichtungen sowie Restaurants gehören zur Grundausstattung; ein Bootsverleih, große Liegewiesen, Spielplätze für die Kleinen und Rettungsschwimmer an den Badestellen runden das Angebot ab. Laut der befragten Eltern zeichnen sich für Familien geeignete See-Reiseziele auch durch mit Kinderwagen begehbare Wanderwege sowie Tierparks, Freilichtmuseen oder andere Freizeitangebote in der Nähe aus. Mehr Informationen unter www.fewo-direkt-FFR.de.