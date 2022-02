Französisch und Heimatkunde: Vor 75 Jahren startete der erste Kurs an der VHS

75 Jahre alt wird sie, die Volkshochschule Friedrichshafen, die wie nur ganz wenige andere ihrer Art eine derart gute Ausstattung mit Räumlichkeiten und Unterrichtsmaterialien hat. Das hat Gründe, aber nicht nur das hat sich in den 75 Jahren seit 1947 entwickelt.

Leiter der Volkshochschule ist Detlev Maaß. Er ist erst der vierte Chef dieser Einrichtung der Erwachsenenbildung in der Stadt. Ins Leben berufen hat sie der städtische Kulturbeirat am 4. Februar 1947. Damals hatten „die Herren Gemeinderat Konstantin Schmäh, Dr. Wetzel, Ing. Schwab, Franz Geßler, Max Hilsenbeck, Fritz Kettnacker, Architekt März, Paul Schmidt und A. Elflein“ beschlossen, nach dem Beispiel anderer Städte auch in Friedrichshafen ein städtisches Volksbildungswerk einzurichten.

Grundlage geschaffen

Damit waren sie zwar keine Pioniere auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung, schufen aber die Grundlage für ein beachtliches Konstrukt. Die ersten Volkshochschulen entstanden in Deutschland schon nach dem Ersten Weltkrieg. Sie verfolgten durchweg das Ziel, den Menschen Bildung und auch höhere Bildung zu bieten, die dazu bislang keinen Zugang hatten. Die Nazis schalteten diese Einrichtungen gleich, erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden dann wieder neue Volkshochschulen, wie wir sie heute kennen. Und dazu gehört auch die in Friedrichshafen.

Detlev Maaß ist der heutige Leiter der VHS-FN, er präsentiert zum Geburtstag das neue VHS-Logo. (Foto: Ralf Schäfer)

„Alle diejenigen Männer und Frauen unserer Stadt, die durch Kriegseinwirkungen in ihrer beruflichen Ausbildung behindert waren oder durch Kriegsfolgen gezwungen sind, einen anderen Beruf auszuüben, sollen hier Gelegenheit haben, ihre Kenntnisse zu erweitern“, heißt es in dem Beschluss des Kulturbeirates von 1947.

Für die Jahre 1947/48 wurden in fortlaufenden Lehrgängen und Einzelvorträgen vor allem Fremdsprachen wie Französisch und Englisch, Mathematik, Technisches Zeichnen, Handelslehre und -recht, Arbeitsrecht, Naturwissenschaften und Heimatkunde, aber auch Deutsche Literatur, Kunstgeschichte und Musikthemen zum Lehrinhalt der neuen Einrichtung. Daraus entwickelte sich im Laufe der Jahre ein um ein Vielfaches umfangreicheres Programm.

Start am 1. März 1947

Der Beirat legte fest, dass die Arbeit des Volksbildungswerkes am 1. März 1947 beginnen sollte. Die ersten Räume, in denen Kurse stattfanden, befanden sich in der Graf-Zeppelin-Oberschule (heute Graf-Zeppelin-Gymnasium) und der Pestalozzi-Schule. Und derjenige, der das Protokoll der Sitzung verfasste, Anton Elflein, wurde auch der erste Leiter der Einrichtung.

Das städtische Volksbildungswerk war ursprünglich im technischen Rathaus in der Charlottenstraße untergebracht, wechselte später in einen Pavillon der Touristinfo am Bahnhof und bezog danach immerhin bereits drei Zimmer in der Karlstraße 9, dazu zwei Büros und einen Seminarraum. Zu der Zeit war das Volksbildungswerk bereits in VHS-FN umbenannt.

Die Leiter der Volkshochschule lassen sich seit 1947 an einer Hand anzählen. Nach Anton Elflein kam Hans Eder und im Jahr 1985 schließlich Niko Nimmerrichter, der bis 2020 diese Einrichtung prägte. Heute ist Detlev Maaß Chef der VHS, er wird die Volkshochschule in die digitale Ära führen, eine Entwicklung, die durch die Pandemie sichtlich beschleunigt wurde. Seit 2002 befindet sich die VHS am Charlottenhof in eigenem Gebäude, mit einer Ausstattung, die ihresgleichen sucht, die aber auf der anderen Seite auch für die hohe Qualität der Seminare und Kurse die Basis bildet.

Gute Basis

Bei der VHS in Friedrichshafen treffen mehrere positive Momente zusammen. Seit dem 1. August 2002 hat die Zeppelin-Stiftung die Trägerschaft der bis dahin städtischen VHS Friedrichshafen übernommen. Der Gemeinderat hat dazu am 23. September 2002 eine entsprechende Satzung beschlossen. Und dass auch die ZF Friedrichshafen AG ihre Seminare mithilfe der VHS organisiert, trägt ebenfalls zum heutigen Stand in der VHS bei.

Nach 75 Jahren VHS in Friedrichshafen wird es nicht langweilig. Jetzt brechen digitale Zeiten an, die VHS-Cloud ist etabliert, zunehmend digitale Angebote bereichern das Programm der VHS, obwohl das nicht bedeutet, dass der Präsenz-Unterricht der Vergangenheit angehört. „Wir sehen das Digitale nicht als Konkurrenz, aber wir halten am Präsenz-Unterricht fest, da der für die Vermittlung und Diskussion wichtig ist“, sagt Detlev Maaß. Er stellt das Lernen über alle Sinne in den Vordergrund und das geht nun mal online nicht.

Allein von 2005 bis 2020 haben in der VHS Friedrichshafen 18.179 Kurse stattgefunden, die 372.624 Unterrichtsstunden umfasst haben und an denen 176.426 Menschen teilgenommen haben.

So wird gefeiert

Auch Oberbürgermeister Andreas Brand würdigt die zeitgemäße Aufstellung des VHS-Programms. „Unsere Volkshochschule arbeitet in dieser Tradition und macht 75 Jahre später ein Angebot, das dem lebenslangen und lebensbegleitenden Lernen gerecht wird“, schreibt er als Grußwort in das neue Programm.

Und darin kündigt die VHS schon jetzt eine kleine Geburtstagsfeier an. Am 16. und 17. September plant die VHS, die pünktlich zum Jubiläum auch das Logo gewechselt hat und sich damit dem bundesweiten VHS-Logo anpasst, einen Semesterauftakt und einen Tag der offenen Tür. Zuvor, am 19. Juli, ist ein öffentlicher Festakt im Graf-Zeppelin-Haus geplant – alles unter Vorbehalt der jeweiligen Corona-Vorschriften.

Detlev Maaß hofft, dass die Zahlen der Kursangebote und der Teilnehmer, die zurzeit etwa nur die Hälfte des Angebots ausmachen, als vor der Pandemie, in den kommenden Semestern auch wieder ansteigen. Dazu wird es auch künftig neue Angebote geben – etwa 30 Prozent der Kurse pro Semester sind neu, die attraktiv genug sind, um auch gewählt zu werden. Detlev Maas macht das an einem Beispiel deutlich: „Spanisch-Sprachkurse laufen so einigermaßen. Spanisch mit Tapas ist regelmäßig ausgebucht.“