Einer der beiden neuen Blitzer steht seit heute morgen an der Friedrichstraße. Die Säule ist auf Höhe der Riedleparkstaße Richtung Lindau aufgebaut worden – blitzen kann er aber in beide Richtungen. Noch ist der Blitzer nicht in Betrieb. Die Herstellerfirma muss die Anlage noch einrichten. Erst danach könne die Kamera montiert und die Anlage betrieben werden, so die Stadt. Die Einrichtung erfolge kurzfristig nach Aufstellung des Mastes. Einen genauer Termin, ab wann der Blitzer scharf gestellt werde, gibt es noch nicht.

Ein weiterer Blitzer auf Höhe des Gebäudes der Friedrichstraße 13 installiert werden. Noch in dieser Woche sollen die Mitarbeiter der städtischen Baubetriebe einen Zaun und eine Gartenmauer auf einem Privatgrundstück entfernen. Das teilt die Stadtverwaltung auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung mit. Anschließend werde ein Stromanschluss zu der Anlage gelegt. Noch stehe nicht fest, wann diese Arbeiten abgeschlossen sein werden. Auch diese Anlage wird in beide Richtungen die Fahrgeschwindigkeit messen – ab wann steht noch nicht fest.

