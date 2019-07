Friedrichshafen hat 300 mal Kultur im Angebot

Das Programm des Kulturbüros für die Spielzeit 2019/2020 steht. Über 300 Angebote hat das Team um Kulturamtsleiter Winfried Neumann für die kommende Saison zusammengestellt. Der stellvertretende Kulturamtsleiter Franz Hoben und – neu im Team – Melanie Eisele, die für die Veranstaltungen im Bahnhof Fischbach verantwortlich ist, stellten das Programm vor. Die Besucher können unter zwölf verschiedenen Abo-Angeboten auswählen, hinzu kommen die beiden Wahl-Abo-Möglichkeiten für Jugendliche und Erwachsene. Die Abos können ab sofort erworben werden.

Es ist die letzte Spielzeit die Winfried Neumann als Amtsleiter gestaltet und präsentiert mit dem druckfrischen Programm ein Angebotsmix, bei dem sich für jeden etwas findet. Bei den Abo-Angeboten spare man zwischen 25 und 50 Prozent gegenüber dem Einzelkauf, zudem hat mit der kommenden Spielzeit ein Abonnent erstmals die Möglichkeit, auch Karten anderer Abo-Angebote zu erwerben. „Und das ebenfalls zum Abonnenten-Preis“, erklärt Neumann.

Die Abos unterteilen sich in zwölf verschiedene Angebote mit jeweils vier Produktionen. Die großen Produktionen werden im Graf Zeppelin Haus aufgeführt. Theaterstücke wie „Faust II“ vom Schauspiel Chemnitz oder das Gegenwartsstück „Geächtet“, das sich des Themas ethnischer Vorurteile und Integration annimmt und dafür bereits mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde, zählen zum Abo „Schauspiel GZH“. Ebenso wie die Klassiker „Der Schimmelreiter“ oder „Die Katze auf dem heißen Blechdach“. In den beiden Abonnements „Meisterkonzerte“ und „Sinfoniekonzerte“ erwarten den Zuhörer berühmte Ensembles wie das „London Philharmonic Orchestra“, das „Mozarteum Orchester Salzburg“, die „Academy of St Martin in the Fields“ oder Anima Eterna mit Solisten wie Fazil Soy, Sol Gabetta oder Martin Grubinger. Im „Ballett-Abonnement“ zeigt das Stuttgarter Ballett „Der Widerspenstigen Zähmung“. Ebenfalls in diesem Abo sind Produktionen des „Nederlands Dans Theaters“, der „Danza Contemporánea de Cuba“ und des „Malandain Ballet Biarritz“ enthalten. Auch das Musical und Entertainment Abo bietet Highlights mit dem Musical „Falko“, „ein Amerikaner in Paris“, „on the town“ und der Revue „Hier und Jetzt und Himmelblau“. Letzteres ist auch im Angebot „Abo Sa/So Nachmittag“ zu finden. Hier sind auch der Tölzer Knabenchor in der Vorweihnachtszeit und die Bühnenfassung der „Feuerzangenbowle“ nach dem Roman von Heinrich Spoerl enthalten.

Tanz und Theater im Bahnhof

Das ABO „Studio Theater Bahnhof Fischbach“ ist in dieser Spielzeit literarisch orientiert. Das Münsteraner Borchert Theater zeigt die Bühnenversion der Novelle „Die Marquise von O“ und die Württembergische Landesbühne Esslingen wird die „Deutschstunde“ nach dem gleichnamigen Roman von Siegfried Lenz in Szene setzen. Mit „Die Vermessung der Welt“ von Daniel Kehlmann kommt ein Stück nach einem der „erfolgreichsten Büchern überhaupt auf die Bühne“, sagt Franz Hoben und mit „Ach, diese Lücke, die letzte Lücke“ werde ein ganz wunderbares Stück gezeigt, versichert Hoben, bei dem die Schauspieler immer wieder aus ihren Rollen heraustreten und das Publikum miteinbeziehen. Ebenfalls im Bahnhof findet das Abo „Tanz im Bahnhof“ statt. Vier junge, moderne Ensembles zeigen außergewöhnliche und leidenschaftliche Produktionen, verspricht Melanie Eisele. Mit dabei sind das „Out/Inner/Space Dance Theatre“, die „Compania Flamenca Anotonio Andrade“, das „Chelyabinsk Contemporary Dance Theatre“ und die Formation „Tavaziva Dance“.

Das Klassik-Abo „Flying Sparks“ im Bahnhof verspricht die Klassikwelt mit ungewöhnlichen Produktionen und Musikern zu bereichern. Den Auftakt macht das „Orchester im Treppenhaus“ im Dezember 2019 mit „Disco“. Außerdem ist das „Arcis Saxophon Quartett“ zu hören, ebenso wie die musikalische Lesung „Moby Dick“, gesprochen von der deutschen Synchronstimme Robert de Niros, Christian Brückner und musikalischer Begleitung mit „Elbtonal Percussion“. Der Vierte im Bunde ist das „vision string quartett“.