Friedrichshafen: Frau fährt mit Auto in Treppenabgang zum Stadtbahnhof

Eine 51-jährige Frau ist am Sonntagmittag gegen 12.45 Uhr mit ihrem Auto in den Treppenabgang am Friedrichshafener Stadtbahnhof gefahren. Laut Polizei hat die ortsunkundige Frau die Fußgängerunterführung mit einer Einfahrt zu einem Parkhaus verwechselt.

Nur noch Abschleppdienst kann helfen

Außerdem sei sie durch die Beschilderung verwirrt gewesen, sagt ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Das Auto ist demnach nur eine Stufe der Treppe heruntergerutscht und kam danach zum Stehen. Das Fahrzeug konnte aber nicht mehr bewegt werden und musste von einem Abschleppdienst hochgezogen werden. Es wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Am Auto entstand kein Schaden, eine Stufe des Treppenabgangs wurde laut Polizei beschädigt.