Friedrichshafen ermittelt seine Stadtmeister

Ausrichter der Tennis-Doppel-Stadtmeisterschaft ist in diesem Jahr der SC Friedrichshafen. Die Meisterschaften finden vom 6. bis 8. September in den Wettbewerben Damendoppel, Herrendoppel und Mixeddoppel statt. Teilnahmeberechtigt sind alle Erwachsenen mit Wohnsitz in Friedrichshafen beziehungsweise Mitglieder der Häfler Tennisvereine. Die Teilnahme ist kostenlos. Jedes Paar stellt vier neuwertige Tennisbälle der Spielsaison 2019. Die Anmeldung ist unter Angabe des Namens, der Adresse, der Telefonnummer, der Vereinszugehörigkeit und des Geburtsjahres über die Vereinssportwarte, die Anmeldelisten der Häfler Vereine, die Turnierleitung, per Post oder per E-Mail an info@sc-tennis.de möglich. Anmeldeschluss ist am 24. August. Die Auslosungen findet am Montag, 26. August, um 18 Uhr im SC-Vereinsheim statt.