Friedrichshafen ehrt die erfolgreichen Sportler per Post

Normalerweise zeichnet die Stadt Friedrichshafen die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler in der Ludwig-Roos-Halle in Ettenkirch aus. Die Corona-Pandemie machte aber nach der geplanten Ehrung 2020 und auch die Ehrung in diesem Jahr zunichte. Statt einer großen Feier gibt es die Auszeichnungen nur per Post.

„Ich bedauere es sehr, dass ich den Sportlerinnen und Sportlern die Urkunden und Preise für ihre besonderen Leistungen und Erfolge nicht persönlich übergeben kann“, wird Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand in einer Pressemitteilung zitiert. „Seit dem Beginn der Pandemie sind die veränderten Trainingsumstände für Sportlerinnen und Sportler, aber auch für Trainer und Betreuer eine Herausforderung. Dass wir die Ehrung nicht im feierlichen Rahmen, sondern per Post machen müssen, ist sehr schade.“ 294 Sportlerinnen und Sportler, die in Vereinen und Schulen aktiv sind, sollten für ihre Erfolge in den Jahren 2019 (252 Auszeichnungen) und 2020 (42 Auszeichnungen) geehrt werden.

Ehrenpreis für Julia Sude: Für ihre besonderen Erfolge im Sportjahr 2020 erhält die Beachvolleyballerin die Ehrung als „Häflerin in der großen Welt des Sports“. Mit dem Titel, der zum dritten Mal vergeben wird, ehrt Friedrichshafen besonders erfolgreiche Athletinnen und Athleten, deren sportliche Grundlagen in Friedrichshafener Vereinen gelegt wurden. Sude besuchte das Graf-Zeppelin-Gymnasium. Ihre Volleyballkarriere begann sie beim VfB Friedrichshafen. Ihre weiteren Stationen waren in der Regionalliga in Wilhelmsdorf, in der 2. Liga in Biberach sowie in den 1. Ligen in Schaffhausen, in Aadorf (Schweiz) und beim VC Dornbirn (Österreich). Die 33-Jährige ist seit 15 Jahren erfolgreich im Beachvolleyball. Sie gewann zahlreiche Medaillen bei internationalen Wettkämpfen, unter anderem 2006 Silber bei der U21-Weltmeisterschaft. Julia Sude ist mehrfache deutsche Meisterin und Militär-Weltmeisterin. Auf der World Tour gewann Sude zwei der höchstdotierten Turniere. Mehr als zehnmal stand sie auf dem Siegertreppchen. 2017 lag sie zudem auf dem ersten Platz der weltweiten Rangliste.

Die Sportler des Jahres 2019: Wie in den Vorjahren wählte eine Jury mit Vertretern aus den Sportredaktionen zweier Tageszeitungen, des Stadtsportverbandes und des Amtes für Bildung, Betreuung und Sport die Sieger aus. Dabei spielte laut Mitteilung die Kontinuität über das Sportjahr eine wichtige Rolle.

Sportlerin des Jahres 2019 wurde die Badmintonspielerin Claudia Vogelgsang vom VfB Friedrichshafen. Sie wurde Erste und Dritte bei der Senioren-Weltmeisterschaft im Einzel und im Doppel. Zudem wurde Vogelgsang jeweils Dritte bei der deutschen Senioren-Meisterschaft im Einzel, Doppel und Mixed.

Zum Sportler des Jahres 2019 wurde der Kanute Jürgen Schüle vom VfB Friedrichshafen gewählt. Bei der deutschen Meisterschaft im Einer-Kajak, Zweier-Kajak und im Vierer-Kajak gewann er sechs Goldmedaillen in verschiedenen Klassen der Senioren über die Strecken 200, 500 und 1000 Meter. Drei erste und zwei zweite Plätze errang er bei den European Master Games in unterschiedlichen Klassen.

Nachwuchssportlerinnen des Jahres wurden die Seglerinnen Paula Louise Becker und Sarah Springer vom Württembergischen Yachtclub. Sie erreichten bei der Jugend-Weltmeisterschaft Platz zwei in der 29er-Klasse der U16-Junioren. Bei der Jugend-Europameisterschaft belegten sie in derselben Klasse Platz vier. Ebenfalls vom WYC kommt der Nachwuchssportler des Jahres 2019, Leon Jost. Er belegte bei der Weltmeisterschaft im Segeln (Optimist der Junioren) Rang 23. Die EM/WM-Ausscheidung im Segeln beendete er als Siebter.

Mannschaft des Jahres 2019 wurden die Sportfreunde Friedrichshafen im Sportkegeln mit Lukas Funk, Celestino Gutierrez, Mario Listes, Darko Lotina, Dejan Lotina, Zdravko Lotina, Nicolai Müller, Jörg Schnell und Michael Weber. Sie wurden Meister in der 2. Bundesliga Südwest und württembergische Pokalsieger.