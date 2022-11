Friedrichshafen: Bürger Universität der Zeppelin Universität mit dem Kärcher-Chef Hartmut Jenner

Mit dem Kärcher-Chef Hartmut Jenner startet die BürgerUniversität der Zeppelin Universität (ZU) laut Ankündigung am Dienstag, 8. November, ins Herbstsemester. Im Vortrag und Gespräch geht es mit dem Vorstandsvorsitzenden des Weltmarktführers für Reinigungsgeräte ab 19.15 Uhr auf dem ZF-Campus der ZU im Fallenbrunnen um das Thema „Das Familienunternehmen Kärcher – Erfolgsfaktoren eines nachhaltigen Wachstums“.

Hartmut Jenner, geboren und aufgewachsen im Kärcher-Heimatdorf Winnenden bei Stuttgart, studierte von 1986 bis 1991 Betriebswirtschaftslehre und Ingenieurswissenschaften an der Technischen Universität Stuttgart und schloss sein Studium als Diplom-Kaufmann/Diplom-Ingenieur ab, heißt es in der Pressemitteilung. Anschließend trat er bei der Alfred Kärcher SE & Co. KG ein, wo er seit 2001 Vorstandsvorsitzender ist sowie Vorstand der Alfred Kärcher-Förderstiftung. Seit 2014 gehört der ehemalige württembergische Jugendauswahlspieler Hartmut Jenner außerdem dem Aufsichtsrat des VfB Stuttgart an.

Kärcher hat 2021 zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte die Umsatzschwelle von drei Milliarden Euro innerhalb eines Geschäftsjahres überschritten. Auch die Mitarbeiterzahl ist mit mehr als 900 Neuzugängen im vergangenen Jahr deutlich angestiegen: 14 400 Beschäftigte arbeiten jetzt in 150 Firmen und 78 Ländern für das Familienunternehmen aus Winnenden. Nach seinem Vortrag an der ZU diskutiert Hartmut Jenner mit Reinhard Prügl, wissenschaftlicher Leiter des Friedrichshafener Instituts für Familienunternehmen (FIF) der ZU, Natalie Kleine, geschäftsführende Gesellschafterin im Haus Next und wissenschaftliche Mitarbeiterin am FIF, sowie mit dem Publikum.