Die Tourismuszahlen in Friedrichshafen legen weiter kontinuierlich zu. Die gewerblichen Übernachtungen in Häusern mit mehr als zehn Betten stiegen im Jahr 2017 auf 755 418 – das sind 2,3 Prozent mehr als noch 2016. Die Hotelerie in Friedrichshafen erreicht eine Bettenauslastung von 53,4 Prozent; ein Zuwachs von zwei Prozent.

Im Ganzen wurden 335 794 ankommende Gäste gezählt, die sich im Durchschnitt 2,2 Tage im Friedrichshafen aufhielten. Sie teilen sich in etwa 60 Prozent Geschäftsreisende und 40 Prozent Freitzeittouristen. „Das Tourismusjahr 2017 war das bisher erfolgreichste überhaupt“, freut sich Jennifer Brosy, Leiterin der Tourist-Information. Besonders stark waren die Zuwächse in den Monaten Januar, April, Juni, November und Dezember – also vor allem in Zeiten außerhalb der Touristenströme. Bürgermeister Köster führt das auch auf die Bemühungen zurück, zugkräftige Attraktionen gleichmäßig übers Jahr zu verteilen. Im besucherschwachen Herbst und Winter im Zeppelin-Museum etwa die Ausstellungen „Strom-Linien-Form“ sowie die Otto Dix-Ausstellung „Alles muss ich sehen“; im Dornier-Wiederum die Schau rund um den Star Trek-Kult. Auch der Weihnachtsmarkt trage zur Steigerung der Attraktivität der Wintermonate bei.

Der Löwenanteil der Übernachtungen, fast 79 Prozent, geht auf das Konto von Deutschen, gefolgt von Schweizern (30 870 Übernachtungen), Franzosen (11 241 Übernachtungen), Österreichern (10 971 Übernachtungen), Italienern (10 141 Übernachtungen), Niederländern (9239 Übernachtungen) und Briten (7816 Übernachtungen). Jennifer Brosy sieht hierin auch die Früchte der Marketingmaßnahme. Die Übernachtungsgäste außerhalb Europas stammten in erster Linie aus den USA. Ihnen auf den Fersen waren Besucher aus Kanada, Taiwan und Hongkong. Angezogen wurden die Nordamerikaner und Asiaten vor allem von den Leitmessen der Messe Friedrichshafen. Für 3068 Besucher und Aussteller der Messe Friedrichshafen vermittelte die Tourist-Information insgesamt 8757 Übernachtungen; das sind 1,16 Prozent der Gesamtübernachtungszahlen. Die Zahl aller Besucher aus dem Ausland belief sich 2017 auf 65 419.

Als Besuchermagnet liege Friedrichshafen unter den Städten am See auf Platz zwei hinter Konstanz, erklärt die städtische Pressesprecherin Monika Blank. Friedrichshafen fällt die Verbesserung der Tourismusbilanz leichter als manch anderer Stadt am See – weil es nicht nur ein reges Kulturleben bietet, sondern auch Industrie-, Kongress- und Messestandort ist.

Die Arbeit der Tourist-Information richtet sich aber auch an Gäste wie Einheimische gleichermaßen. Mit den 45 öffentlichen Stadtführungen etwa, die 452 Interessierte anzogen – 71 mehr als im Vorjahr. Hinzu kamen 266 Gruppenführungen. Ausgebaut wurde das Programm der insgesamt zehn Themenführungen: Erstmals fanden 2017 die Kostümführung „Mit dem Grafen durch Friedrichshafen“ statt sowie eine Genuss-Tour für Radler. Der Renner waren aber die drei Schlosskirchenführungen im Advent mit 50 Besuchern.

Die Tourist-Information rückte Friedrichshafen im vergangenen Jahr erstmals auf den großen Tourismusmessen CMT in Stuttgart und der ITB in Berlin ins rechte Licht. Ein Weg, der 2018 weiter beschritten werden soll.