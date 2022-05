Friedrichshafen bereitet nächsten verkaufsoffenen Sonntag und Straßenzauberer-Fest vor

Wer mit den Silberpfeilen des Friedrichshafener Stadtverkehrs zum Bummeln und Einkaufen kommen will, kann sich über Zusatzfahrten freuen. Am 15. Mai fahren neben den Linien 4, 6, 9 und 11 von 12 bis 18 Uhr auch die Linien 1 (Ringverkehr), 5 (Messe), 13 (Ettenkirch) und 16 (Ailingen/Klinikum) im Stundentakt. Weitere Informationen gibt es im Internet unter

Sehen, Staunen, Schmecken, Bummeln und Einkaufen mit allen Sinnen: Das alles soll in Friedrichshafen das Straßenzauberer-Fest mit verkaufsoffenem Sonntag am 15. Mai von 12 bis 17 Uhr bieten. „Bei diesem bunten Erlebnis- und Einkaufsnachmittag für die ganze Familie können Kinder mit dem Bungee-Trampolin hohe Luftsprünge genießen oder sich über die Kunststücke und Einlagen der Straßenzauberer und -künstler freuen“, informiert die Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH in einer entsprechenden Mitteilung.

An wechselnden Plätzen in der Innenstadt sorgen dieses Jahr demnach die vier Zauberer und Straßenkünstler Mario Richter, Michael Parlez, Mirakuli und Mischter Toscana mit Tricks und Humor für Unterhaltung. Auf der Treppe vor dem Rathaus gibt es auf dem Adenauerplatz um 13 und 15.30 Uhr zudem eine ganz besondere Modenschau. Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der Bernd-Blindow-Schule Friedrichshafen und der Gemeinschaftsschule Schreienesch zeigt der Verein „Eine Welt Friedrichshafen“ dabei faire und selbst hergestellte Mode. Die Models der Schulen und Mitarbeitende des Weltladen-Teams führen dabei Kollektionen des fairen Handels, selbst hergestellte aber auch recycelte Kleidungsstücke vor.

Tanzvorführungen in der Musikmuschel

Bei Tanzvorführungen der Tanzschule No.10 in der Musikmuschel und der Tanzschule Desweemèr auf dem Buchhornplatz soll zudem „die ganze Welt des Tanzens lebendig und erlebbar“ werden, heißt es weiter. Für Kinder dreht sich auf dem Buchhornplatz auch ein Kinderkarussell. Außerdem organisieren die Auszubildenden des Hotels City Krone einen Tag der offenen Tür. Bei Hotelführungen, Kaffee und Kuchen oder einem Flohmarkt soll ein Einblick in das Hotelgeschehen gegeben werden.

Auf den Plätzen der Innenstadt sei für Information und reichlich kulinarische Abwechslung an zahlreichen Ständen gesorgt, heißt es vonseiten des Stadtmarketings. Für den großen und kleinen Hunger gebe es beispielsweise Burger, ungarische Lángos, leckeres vom Grill, Schwäbische Spezialitäten, Crêpes, Kaffeespezialitäten oder Süßwaren.

Im Bodensee Center steht das Fest unter dem Motto „Bella Italia“. So gibt es in der Mall eine Vespa-Ausstellung der „Blechvespen“, Kinder können ein italienisches Platzset basteln und für Musik sorgt das Duo Donato sowie Maria-Angela. Italienische Leckereien sollen das Programm abrunden.

Gewinnspiele und andere Aktionen

Besonders lohnend soll beim verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 17 Uhr natürlich der Bummel durch die Geschäfte sein, wie das Stadtmarketing in seiner Presseinformation hervorhebt. In und vor den Läden gibt es neben Aktionen wie Gewinnspielen wieder viel zu entdecken und anzuprobieren, heißt es weiter. Auch in der Einkaufsmall im Bodensee Center haben die Geschäfte geöffnet und laden zum Shoppen und Verweilen ein.