Einparken, zurücklehnen, großes Kino genießen: Vor fast 90 Jahren erfand ein Amerikaner das Autokino. In der Corona-Krise feiert die Einrichtung nun an vielen Orten ein Comeback, weil das Auto einen guten Schutz gegen die Ansteckungsgefahr bietet.

In der Zeppelin Cat Halle A1 in Friedrichshafen sind die Voraussetzungen laut Veranstalter für eine großformatige Filmpräsentation ideal, weil die Infrastruktur größtenteils vorhanden ist und auch das Sonnenlicht in einer abgedunkelten Halle nicht stört. Zur Premiere wird am Donnerstag, 30. April, um 20 Uhr der Film „Nightlife“ mit Hauptdarsteller Elyas M’Barek gezeigt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Location trotz derzeitiger Einschränkungen für ein Autokino nutzen können“, freut sich Messechef Klaus Wellmann. Gezeigt werden Filme auf einer 18 mal 9,70 Meter großen Leinwand, der Ton wird über UKW-Frequenz und das Autoradio übertragen. Insgesamt haben in der Messehalle rund 170 Fahrzeuge pro Vorstellung einen „Logenplatz“. Das Autokino wird gemeinschaftlich von der Messe Friedrichshafen, dem Kulturbüro Friedrichshafen und der Firma Organissimo umgesetzt. Beim Programm arbeitet das Kulturbüro mit dem Kulturhaus Caserne sowie dem Kino Studio 17 zusammen. „Derzeit laufen die Planungen mit unseren Partnern auf Hochtouren“, erklärt Lars Jansen, Abteilungsleiter Gastveranstaltungen.

Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Sicherheitsmaßnahmen im Autokino großgeschrieben: Tickets werden ausschließlich übers Internet verkauft und bei der Einfahrt durch die geschlossene Scheibe gescannt. Es sind maximal zwei Personen pro Fahrzeug zugelassen. Familien – Eltern und Kinder aus demselben Haushalt – bilden hierbei die Ausnahme.

Vor Ort findet kein Verkauf von Speisen oder Getränken statt. Das Verlassen des Fahrzeugs ist nur zum direkten Toilettengang genehmigt. Das Sicherheitspersonal in der Halle überwacht die Einhaltung der Regelung und vor den Toiletten sind Markierungen zur Wahrung des Sicherheitsabstands angebracht, falls es zu einer Wartesituation kommt.

Nicht nur waren Räumlichkeiten und Infrastruktur bereits vorhanden, auch das Equipment für das Autokino war schnell besorgt: „Wir haben sowieso unsere Dienstleister im Umfeld, die technisch für so etwas ausgestattet sind“, erklärt Wolfgang Köhle, Pressesprecher der Messe Friedrichshafen, auf Nachfrage.

Von der ersten Idee bis zum Start am Donnerstag seien nur zwei Wochen vergangen. Geplant ist, das Programm bis auf Weiteres wöchentlich zu aktualisieren. „Wenn man so etwas Neues macht, ist die Spannung groß, wie das ankommt und wie der Zulauf sein wird“, sagt der Messesprecher. Von den Reaktionen hänge also ab, wie es mit dem Autokino weitergeht.

Normalerweise würde am Freitag, 1. Mai, die Tuning World Bodensee auf dem Messegelände starten. Aus diesem Anlass läuft im Autokino am 1., 2. und 3. Mai jeweils ein Film mit dem Schwerpunkt Automobil.