Friedrichshafen auf Liste familienfreundlichster See-Reiseziele in Deutschland

Um unter den zahlreichen Optionen die für Familien am besten geeigneten Urlaubsorte zu finden, hat das Online-Portal FeWo-direkt die Wahl zu Deutschlands familienfreundlichsten Reisezielen an einem See ins Leben gerufen. Sechs Reiseziele haben es in die engere Auswahl geschafft. Friedrichshafen ist einer der Favoriten.

Diese deutschen See-Reiseziele stehen einer Mitteilung der Häfler Stadtverwaltung zufolge auf der Shortlist: Friedrichshafen, Herrsching (Ammersee), Markkleeberg (Leipziger Neuseenland), Plau am See (Plauer See), Prien am Chiemsee, Templin (Stadtsee)

„Ich freue mich, dass es Friedrichshafen auf die Shortlist geschafft hat und wir dadurch die Möglichkeit bekommen, den Bodensee als Reiseziel für Familien bekannt zu machen“, sagt Melanie Raßmann, Leiterin der Tourist-Information Friedrichshafen. Die Stadt sei nicht nur „der ideale Ausgangspunkt für Ausflüge rund um den See“, sondern habe auch selbst viel zu bieten.

„Für unsere Initiative setzen wir auf echte Experten in Sachen Familienurlaub und rufen Familien in ganz Deutschland dazu auf, für ihre Lieblingsdestinationen abzustimmen“, sagt Wolfgang Pagl, Director Vacation Rentals bei der Expedia-Group. „Gleichzeitig wollen wir mit der Wahl auch den Destinationen Anerkennung zollen, die sich für ein familienfreundliches Urlaubsangebot engagieren. Denn nicht zuletzt sind es die Erinnerungen an die gemeinsamen Erlebnisse vor Ort, die Familien aus dem Urlaub mit zurück nach Hause nehmen.“

Die Abstimmung läuft noch bis zum 7. Juli auf www.fewo-direkt-FFR.de. Unter allen Teilnehmern wird ein Gutschein im Wert von .000 Euro für einen Urlaub in einem FeWo-direkt-Ferienhaus verlost. Die Gewinner-Destination wird am 8. Juli bekannt gegeben. Insgesamt stehen in der Kategorie „Reiseziele an einem See“ sechs deutsche Urlaubsorte zur Wahl. Die Nominierungen wurden mittels einer Umfrage unter 500 Eltern aus Deutschland ermittelt und basieren auf sechs Kriterien, die Familien bei der Wahl eines Reiseziels an einem See als besonders wichtig erachten, so die Pressemitteilung weiter.