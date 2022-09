Friedrichshafen: 82-jähriger Radfahrer fährt bei Rot über Kreuzung und wird vom Bus erfasst

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Omnibus hat sich laut Polizeibericht am Montag gegen 12 Uhr an der Kreuzung Eckenerstraße/Romanshorner Platz in Friedrichshafen ereignet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte der 82 Jahre alte Fahrradfahrer von der Eckenerstraße nach links in Richtung Romanshorner Platz abbiegen. Dabei fuhr der Zweiradfahrer laut Polizei trotz einer für ihn rot zeigenden Ampel in den Kreuzungsbereich ein, wo er von einem Omnibus erfasst wurde, der vom Romanshorner Platz geradeaus in Richtung Montfortstraße fuhr.

Zwei Fahrgäste leicht verletzt

Der 82-Jährige stürzte bei der Kollision und wurde durch einen Rettungsdienst vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Infolge der Vollbremsung verletzten sich auch zwei Fahrgäste im Omnibus leicht, diese wurden ebenfalls durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Verkehrsunfall entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro, der Omnibus konnte seine Fahrt aufgrund der Beschädigung lediglich zurück bis zum Busunternehmen fortsetzen. Die übrigen Fahrgäste stiegen auf andere öffentliche Verkehrsmittel um.