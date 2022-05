Friedrichshäfler schnellster Autoverkäuf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Trotz Absage des Häfler Radsportvereins FkU (Freundeskreis Uphill e.V.) seiner geplanten Radfahrt zum GIRO d'ITALIA wegen eines Wettersturzes in den Alpen ließ es sich eine kleine Gruppe, um Alfred Steinacher herum, nicht nehmen am Montag Nacht im Schein der Radbeleuchtung durch den Regen 325 km Non-Stop über die Alpen zu Radeln. Steinacher, der im normalen Berufleben im feinen Zwirn am Schreibtisch eines renomierten Häfler Autohauses sitzend eher körperlichen Anstrengungen fern steht, zeigte hier echtes Durchhaltevermögen. Belohnt wurden die FkU'ler am finalen Paß mit einem herrlichen Panoramablick über alle 3 Steigungen des Tages. Foto: Roland Hecht