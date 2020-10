Friedrich Merz wird als Redner am Freitag, 16. Oktober, um 19 Uhr an einer Veranstaltung der CDU Friedrichshafen im Graf-Zeppelin-Haus teilnehmen. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Friedrich Merz einen der drei Kandidaten für den CDU-Bundesvorsitz – noch im Vorfeld des Bundesparteitages im Dezember in Stuttgart – als Gast im Bodenseekreis begrüßen dürfen“, so Dominique Emerich, CDU-Landtagskandidatin der CDU Bodenseekreis und Initiatorin der Veranstaltung. Der frischgebackene Bundestagskandidat Volker Mayer-Lay erklärt, dass Friedrich Merz unter der Überschrift „Worauf es jetzt und in Zukunft ankommt?" referieren werde und erwartet Antworten auf die großen politischen Fragen dieser unsicheren Zeiten.