Friedensregion Bodensee begleitet Friedenswanderer

Unter dem Motto „Frieden in Bewegung“ ist seit dem 12. Mai eine Wandergruppe der Naturfreunde Deutschland unterwegs. Laut Pressemitteilung wandert die Gruppe in 55 Tagesetappen von Hannover bis an den Bodensee, um für Abrüstung, gewaltfreie Konfliktlösungen und gegen Rüstungsexporte zu demonstrieren. Die Abschlusskundgebung findet am 4. Juli in Konstanz statt.

Neben der sportlichen Wanderung gab es für die Aktiven an unterschiedlichen Orten Kundgebungen, Info-Veranstaltungen – zum Beispiel mit dem Bezug zu lokalen Friedensorganisationen – oder Besuche von Rüstungsfirmen. Die Aktion wird bundesweit von vielen Unterstützer betreut und abschnittweise auch begleitet.

Hier am Bodensee übernehmen das die Aktiven in der Friedensregion. Geplant ist laut Pressemitteilung der Besuch des Goldbacher Stollen mit einer Führung sowie ein Besuch in den Lindauer Friedensräumen. Eine weitere Station ist am 1. Juli auf der Lindauer Gartenschau vorgesehen, wo die Wanderer durch die Ausstellung Friedensklima geführt werden. Erstmals sind hier die 17 Ziele der Vereinten Nationen für Gerechtigkeit und Frieden im Zusammenhang der drohenden Klima-Veränderung dargestellt.