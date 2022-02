Friedensbildung in Friedrichshafen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Verein Eine Welt e.V. Friedrichshafen freut sich, dass mit der Friedensregion Bodensee e.V. eine weitere Organisation der Servicestelle Friedensbildung beigetreten ist. „Dies erweitert das Bildungsangebot für Schulen im Rahmen der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele, gerade die Stärkung des Friedens,“ bestätigt Jutta Dickmanns, Vorstand des Vereins Eine Welt e.V.

Organisationen und Verbände beteiligen sich an der Bildungsarbeit unter der Trägerschaft der Landeszentrale für politische Bildung, des Kultusministeriums und der Berghof Foundation.

„Wie wichtig dieser Aspekt für die Vermittlungsarbeit in den Schulen ist, zeigt sich immer wieder in Fragen nach Fluchtursachen und ökonomischen wie ökologischen Folgen globalen Handelns,“ pflichtet die Bildungsreferentin Barbara Wagner bei, die das Globale Klassenzimmer der Stadt Friedrichshafen koordinatorisch begleitet. „Das Bildungsangebot ist zwar keine unmittelbare Erweiterung des Globalen Klassenzimmers, ist jedoch eine optimale Ergänzung ganzheitlichen und praxisorientierten Lernens in Stadt und Land,“ ergänzt sie.

Schon seit vielen Jahren bieten unterschiedlichste Initiativen und Verbände, im Rahmen des Globalen Klassenzimmers, vielfältige Aktions- und Vertiefungsmöglichkeiten für alle in Friedrichshafen vertretenen Schultypen und Altersstufen an. Selbst „coronakonforme“ Angebote stehen zur Verfügung. Einzelne Module könnten gegebenenfalls in Abstimmung zwischen Referierenden und Lehrkräften an die jeweils geltenden Regelungen angepasst werden. Zu finden sind die Beschreibungen der Bildungsangebote unter www.globales-klassenzimmer.de und können auch direkt bei Barbara.Wagner@weltladen-fn.de gebucht werden.