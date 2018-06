Mit bunten Fahnen und nachdenklichen Reden setzten am Donnerstag die Schüler der Bodenseeschule St. Martin ein Zeichen für den Frieden. Die Kundgebung auf dem Rathausplatz lockte bei perfektem Wetter zahlreiche Zuschauer an und begeisterte mit einem vielfältigen Programm.

Durch die Aufführung der Zirkusakademie unter Leitung von Andrea Sprenger entstand gleich zu Anfang eine sehr gute Stimmung. Die Schüler schwangen ihre leuchtenden Fahnen so schnell, das ein buntes Farbenspiel entstand. Rektor Gerhard Schöll freute sich über die rege Teilnahme: „Es ist toll, dass ihr sagt: Frieden ist ein Ding, das uns alle angeht.“ Der Rathausplatz war voll mit Zuschauern, viele Schüler schwenkten selbstgemachte Fahnen für den Frieden.

Drei Schüler sprachen von ihrer Sichtweise auf den Frieden. Die Viertklässlerin Elena beeindruckte die Zuhörer mit ihren Worten: „Den Krieg in Syrien kann ich nicht beenden, aber ich kann Kleines erreichen. Ich wünsche mir, dass jeder Mensch auf seine Weise etwas beiträgt.“ Ihr Mitschüler ergänzte: „Ich möchte Menschen so akzeptieren, wie sie sind.“ Die Zwölftklässlerin Hannah fragte sich, was Frieden eigentlich ist. „Frieden ist Gerechtigkeit für alle. Und Frieden ist, Probleme mit Worten zu lösen, nicht mit Gewalt.“

Ihr schloss sich Oberbürgermeister Andreas Brand an. „Wir leben in einer Zeit, in der wir den Frieden kennen.“ Aber es gebe auch vor unserer Haustür Auseinandersetzungen, wie zum Beispiel in der Ukraine, mit denen man in Europa gar nicht rechne. Er forderte alle Volljährigen auf, am Sonntag zur Wahl zu gehen: „Nutzen wir die Chance, für ein friedvolles Deutschland und Europa einzutreten.“

Bei freien Angeboten konnten Besucher Friedensfahnen beschreiben, bunte Handabdrücke hinterlassen, sich über Greenpeace informieren, eine Erde aus Ton und Naturmaterialien bauen, Friedensbriefe schreiben oder bei der Zirkusakademie mitmachen. Viele Kinder nahmen das Angebot wahr und bastelten und spielten ausgelassen.

Bei einer spontanen Zugabe der Zirkusakademie stellten auch Jongleure ihr Können unter Beweis. Der katholische Pfarrer Bernd Herbinger und der evangelische Pfarrer Harald Kuhnle setzten den Schlusspunkt. „Ich habe einen Traum, da lese ich in der Zeitung: Gestern ist es einer Expertengruppe gelungen, Weltfrieden zu machen“, sagte Herbinger. Kuhnle ergänzte: „Um das umzusetzen, braucht es Menschen, die sich dafür einsetzen.“ Eine Schweigeminute gab Zeit, über das Gesagte nachzudenken. Anschließend sprach Kuhnle ein Friedensgebet. Mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Hevenu Shalom“ endete das Programm. Schöll bedankte sich bei allen, „die sich Zeit genommen haben, Frieden zu zeigen.“