Fridays for Future streikt wieder in Friedrichshafen

Nach mehreren Monaten Online-Streik und internen Aktionen von Fridays for Future Bodensee findet am Freitag, 19. Juni, um 17.30 Uhr an der Musikmuschel in Friedrichshafen, die erste öffentliche Kundgebung seit der Corona-Pandemie statt. Unter Einhaltung der derzeitigen Abstandsregeln und der Bitte an alle Teilnehme, eine Mund- und Nasenschutzmaske zu tragen, wird ein buntes Bühnenprogramm aus Reden, Diskussionen und Musik geboten, wie die Veranstalter der Demonstration ankündigen.