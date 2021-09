Fridays for Future plant Großstreik

Die Gruppe Fridays for Future lädt zur Demonstration und Kundgebung an diesem Freitag, 24. September, im Rahmen des internationalen Großstreiks ein. Um 14 Uhr wird am Franziskusplatz mit der Demo begonnen. Von dort aus gibt es einen Demonstrationszug durch die Innenstadt mit anschließender Kundgebung an der Musikmuschel mit Musik und Redebeiträgen. Der Streik findet unter den Mottos #uprootthesystem und #AllefürsKlima statt und soll vor der anstehenden Bundestagswahl ein Zeichen an die Politik setzen.