„Fridays for Future“ ist wieder auf der Straße unterwegs

Rund 50 Demonstranten haben sich am Freitag vor der Musikmuschel an der Uferpromenade in Friedrichshafen versammelt, um erstmals seit Beginn der Corona-Beschränkungen wieder für ein besseres Klima zu streiken.

Redner Karol Roller vom Organisationsteam „Fridays for Future Bodensee“ hielt verschiedene Eckdaten und Ereignisse aus der Zwangspause bereit. Besonders betonte er, dass Deutschland seit dem 3. Mai, dem „earth overshoot day“, auf Kosten der Zukunft lebt: Ab diesem Tag hat die Bundesrepublik mehr Ressourcen verbraucht, als für die Größe des Landes für ein Jahr vorgesehen sind.

Mit Parolen und selbstgemalten Schildern waren sowohl Jugendliche als auch Erwachsene mit dabei und machten auf die Notwendigkeit eines Umdenkens in der Klimapolitik aufmerksam.