Fridays for Future demonstriert gegen Amazonas-Rodung

Die soziale Bewegung „Fridays for Future Bodensee“ geht auch am Freitag, 28. August, wieder auf die Straße. Wie die Gruppe mittielt, nehme man am weltweiten Aktionstag zum Amazonas teil und kämpfe gegen die Entwaldung des Amazonas-Regenwaldes. Die Aktion in Friedrichshafen wird in Form einer Mahnwache an der Musikmuschel stattfindenden. Start der Kundgebung ist um 14 Uhr.

Der Amazonas stellt laut Pressemitteilung der Veranstalter einen sogenannten Klima-Kipp-Punkt dar: Bei 20 bis 25 Prozent abgeholzter Fläche verwandle sich der Regenwald in eine Savanne - das 1,5 °Celsius-Ziel wäre somit unerreichbar, prognostiziert Fridays for Future.

Die Aktivististen wollen am Freitag auf die bereits zu 17 Prozent gerodete Fläche und weitere Themenbereiche rund um den Amazonas aufmerksam machen.

Während der Veranstaltung werden die derzeitigen Corona-Hygienemaßnahmen konsequent beachtet, heißt es weiter.