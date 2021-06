„Fridays for Future Bodensee“ demonstriert fürs Klima

Mit Plakaten, Transparenten und Redebeiträgen will die Gruppe „Fridays for Future Bodensee“ am Freitagmittag, 11. Juni, für mehr Klimaschutz demonstrieren. Die Bewegung fordert schnelle Aktionen im Kampf gegen den Klimawandel und einen klaren Plan zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels.

Im Rahmen eines bundesweiten Aktiontags will die Ortsgruppe von „Fridays for Future“ laut einer Ankündigung dafür eintreten, dass Klimaschutz und Klimagerechtigkeit auch beim digitalen Parteitag der Grünen vom 11. bis 13. Juni eine Hauptrolle spielen.

Dazu wird die Gruppe am Freitag, 11. Juni, ab 12 Uhr eine Fahrraddemo veranstalten. Treffpunkt ist laut Mitteilung am Stadtbahnhof, danach folgen eine Demoroute durch die Stadt und eine Kundgebung an der Musikmuschel. Im Nachgang zum letzten Aktionstag soll die Verkehrswende ebenfalls ein zentrales Thema sein. In der Region sei im Bezug auf die Bodenseegürtelbahn und den Neubau der B31ein Umdenken nötig, heißt es weiter.