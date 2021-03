Freya Baumhauer und Sophia Jehle auf Platz eins

Fünf Schüler des Schülerforschungszentrums Friedrichshafen (SFZ FN) sind beim (Online-)Regionalwettbewerb von Jugend forscht in Ulm auf dem Siegertreppchen gelandet: Freya Baumhauer und Sophia Jehle konnten nach 2020 auch dieses Jahr mit ihrem inzwischen erweiterten Projekt „Durstiger Basilikum“ die Jury bei Schüler experimentieren im Fachbereich Biologie vollends überzeugen. Wie das SFZ FN in einer Mitteilung schreibt, konnten die beiden in ihrer sehr wissenschaftlich geführten Untersuchung und mit einer tollen Präsentation eindrucksvoll zeigen, dass Basilikum-Pflanzen besonders wegen der relativ großen Blattfläche und dem weitgehenden Fehlen von stark verdunstungshemmenden Strukturen gegenüber zum Beispiel Kalanchoe- oder Salbeipflanzen einen vergleichsweise hohen Wasserbedarf haben. So erreichten die beiden Schülerinnen einen hervorragenden ersten Platz im Fachbereich Biologie und dürfen nun Ende April beim Landeswettbewerb von „Schüler experimentieren“ in Balingen teilnehmen. Über einen ebenfalls für das Projekt „Durstiger Basilikum“ vergebenen Sonderpreis dürfen sich die beiden Schülerinnen ebenfalls besonders freuen: den Zonta-Preis zur Förderung von Mädchen in den Naturwissenschaften.

Timon Urban erreichte bei „Schüler experimentieren“ in der Kategorie „Technik“ den dritten Platz und erhielt zusätzlich den Sonderpreis „Thinking Safety“. Der Sechstklässler beschäftigte sich mit Notfallsystemen in Personenaufzügen und entwickelte eine Notfallkapsel.

Justus Mayr und Max Niemeyer entwickelten einen beleuchteten Heizrührer, mit dem auch Schüler aus den hinteren Reihen im Fachraum erkennen können, was in den Glasgeräten auf dem Lehrerpult vor sich geht. Mit ihrem Projekt „Heizen, Rühren Leuchten!“ liefern die beiden Schüler nicht nur einen sehr wertvollen Beitrag für eine erfolgreiche Vermittlung von Versuchsbeobachtungen im naturwissenschaftlichen Unterricht, sondern erreichten auch einen sehr erfreulichen dritten Platz bei „Schüler experimentieren“ im Fachbereich Arbeitswelt.

Die Standortleiter des SFZ Friedrichshafen, Burkhard Mau und Christian Heide, freuen sich zusammen mit Betreuerin Christina Sauter, dass die Projekte trotz der Pandemie an den Start gingen und alle drei Projekte Platzierungen erhalten haben.