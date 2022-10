Freundschaft mit Imperia erneuert

Die Städtepartnerschaft mit der Stadt Imperia nahm jetzt im Herbst wieder Fahrt auf. Kurz nach dem Herbstanfang waren gleich über 70 Personen aus Friedrichshafen in Imperia zu Gast, teilen die Vorstandsmitglieder des Vereins Amici di Imperia mit.

Das Programm der Italien-Reise bot insbesondere für zehn Vertreter des Jugendparlaments Friedrichshafen und ein Team des Boule-Clubs Friedrichshafen die direkte Begegnung mit Partnern aus Imperia. Bürgermeister Dieter Stauber, der privat auf eigene Kosten eine Woche in Imperia Urlaub machte, nahm an einigen Terminen der Amici di Imperia teil und vertrat dabei die Stadt, heißt es .

Am 1. Oktober fand im Rathaus von Imperia ein Treffen mit Bürgermeister Scajola und ehemaligen Jugendparlamentariern aus der Partnerstadt statt. Dabei wurden auch weitere Begegnungen und eine Einladung nach Friedrichshafen besprochen. Die zehn Jugendlichen aus Friedrichshafen wurden von Miriam Knöpfler begleitet, die in der Stadtverwaltung Friedrichshafen für das Thema Jugendbeteiligung sowie offene Kinder- und Jugendarbeit zuständig ist.

Am 2. Oktober gab es zwischen dem Team des Boule-Clubs Friedrichshafen und dem Boule-Club von Imperia eine Freundschaftspartie. Bernd Ammann, Vorsitzender des Häfler Boule-Clubs, wusste aus einem früheren Kontakt, dass einige der dortigen Spieler auf dem Niveau von Weltmeistern und italienische Meister sind.

Der Verein der Amici di Friedrichshafen und das Comitato San Giovanni aus Imperia hatten für den Sonntag, 2. Oktober ein Mittagessen organisiert, zu dem zahlreiche Vereine, Vertreter von Organisationen und Schulen aus Imperia eingeladen waren. Wie die Leute von Amici di Imperia schreiben, überreichte Bürgermeister Stauber echte Bodensee-Geschenke an Marco Podestà vom Comitato San Giovanni und Nicola Podestà von den Amici di Friedrichshafen.

Am deutschen Nationalfeiertag, dem 3. Oktober, waren die über 70 Häfler Gäste ins Rathaus eingeladen. Dort brachten Bürgermeister Scajola und Bürgermeister Dieter Stauber in ihren Reden die Bedeutung des deutschen Feiertages der Wiedervereinigung und die Bedeutung Europas sowie der Städtepartnerschaft zum Ausdruck. Bürgermeister Scajola wies die deutschen Gäste zum Abschied darauf hin, dass im kommenden Jahr in Imperia das 100-jährige Bestehen der Stadt, also die Vereinigung von elf Gemeinden zur neuen Stadt Imperia am 21. Oktober 1923 gefeiert wird. Das werde sicherlich noch zu weiteren interessanten Begegnungen zwischen den Partnerstädten führen.