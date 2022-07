Freundeskreis feiert Geburtstag und lädt zum Aktionstag ein

Der Freundeskreis zur Förderung des Zeppelin Museums wird 40. Das feiert der Freundeskreis mit einem Aktionstag am Samstag, 9. Juli, von 9 bis 17 Uhr im Zeppelin Museum. Ein Highlight sind laut dem Zeppelin Musuem die kostenlosen Führungen hinter die Kulissen des Museums von Mitgliedern des Freundeskreises und Mitarbeitern des Zeppelin Museums, bei denen Besuchern Einblicke ins Zeppelin-Archiv, ins Technikdepot oder in die Haustechnik erhalten.

Außerdem wird es historische Führungen zum Hafenbahnhof sowie zum Bau der Rekonstruktion der LZ 129 Hindenburg geben. Die gigantische Größe dieses Luftschiffs können Besucher in einer dreidimensionalen Virtual-Reality-Projektion auf ganz neue Art erleben. Über einen Büchertisch und eine Upcycling-Aktion mit alten Zeppelin-Kalendern könnten sich nicht nur junge Zeppelinenthusiasten freuen. Zudem werde das Projekt AZ-Motor vorgestellt und es werde wieder Zeppelin-Luftschiffbrote geben.

Zusätzlich gibt es am Aktionstag einen Infostand des Freundeskreises. Die kostenlosen Sonderführungen finden von 10 bis 16 Uhr immer zur vollen Stunde statt. Der Aktionstag soll auch dazu dienen, die Arbeit des Freundeskreises einem breiten Publikum vorzustellen. Wie wichtig diese Arbeit noch immer sei, zeige sich an der sich wiederholenden Geschichte: Das Zeppelin Museum befindet sich heute in einer ähnlichen Situation wie vor 40 Jahren, da die Ausstellung von Großexponaten der Luftfahrtgeschichte durch den Platzmangel in den Räumlichkeiten des Museums beschränkt ist und daher im Depot zahlreiche Objekte der Industrie- und Innovationsgeschichte Friedrichshafens schlummern, die auf den begrenzten Flächen des Museums nicht gezeigt werden können.

Eine Erweiterung durch einen Neubau für die Kunstsammlung würde eine breitere Darstellung der Technik- und Industriegeschichte mit aussagekräftigen Exponaten im ehemaligen Hafenbahnhof ermöglichen. Weitere Informationen gibt es unter www.freundeskreis-zeppelin.de.