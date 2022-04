Freundes- und Förderkreis der Fraternität Friedrichshafen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Begrüßung erfolgte durch die ausscheidende Vorsitzende Irene Hellwig. Seit der letzten Versammlung am 15. Oktober 2021 im Evangelischen Gemeindehaus in Ailingen habe sich die Mitgliederzahl von 138 auf 129 durch Tod beziehungsweise Beendigung der Mitgliedschaft verkleinert. Zum Gedenken der Verstorbenen, wurde eine Kerze angezündet, auch im Gedenken der vielen unschuldigen Opfer in der Ukraine und in Russland.

Aus familiären Gründen kann unser Protokollant Sigfried Graustein sein Amt nicht weiterführen. Für sein Engagement im Leitungsteam seit 2010 sagen wir ihm herzlichen Dank und ich überreiche ihm als äußeres Zeichen ein Geschenk.

Auch Helga Späth steht als Beisitzerin im Leitungsteam nicht mehr zur Verfügung. Für Ihr Engagement, seit 2008 als Kassenprüferin, ab 2010 als Schatzmeisterin und ab 2015 als Beisitzerin, sagten wir herzlichen Dank, und auch für Sie gab es einen Blumenstrauß.

Abschließend in ihrer Verantwortung als Vorsitzende des Vereins war es Irene Hellwig ein Anliegen, Ehrungen vorzunehmen. Inge Rehm, Richard Reuter und Siglinde Marosi haben sich für den Verein in besonderem Maße verdient gemacht, betonte sie. Ihnen wurde die Ehrenmitgliedschaft übertragen.

Siglinde Marosi sei seit Vereinsgründung dabei, unter anderem als Schriftführerin.

Richard Reuter war Gründungsmitglied des Vereins. Ein großes Anliegen war ihm immer die „Barrierefreie Stadt“. Er bescherte den Mitgliedern unvergessene Events, vom Geschicklichkeitsfahren im Rollstuhl, Flug über Friedrichshafen, Teilnahme auf der IBO, Beratung im Spektrum und vieles mehr.

Inge Rehm übernahm 2010 den Verein als Vorsitzende, nachdem sie bereits seit 2008 Schriftführerin war. Es gelang ihr auf besondere Weise Personen zu gewinnen, die zum Gelingen eines unterhaltsamen Programms beitragen konnten, ob musikalisch, theatralisch oder kulinarisch.

Die Tagungsleitung übernahm Paul Hildebrand mit Zustimmung aller.

Für das Amt des 1. Vorsitzenden stand Andreas Mäurer zur Wahl. Für das Amt der Stellvertretenden Vorsitzenden stand Nathalie Kutzner zur Wahl. Andreas Mäurer wurde zum 1. Vorsitzenden gewählt. Nathalie Kutzner wurde zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Der Schatzmeister Klaus Schuler wurde von allen mit Applaus wiedergewählt.

Als Beisitzer wurde bestätigt: Richard Reuter. Neu bereiterklärt haben sich: Walter Beller und Margaretha Timmermanns-Beller.